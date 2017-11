Rumun sa na súde v Nemecku priznal k znásilneniu a vražde

Rumunského vodiča kamiónu (vpravo) vedú do pojednávacej miestnosti na vo Freiburgu.

Rumunského vodiča kamiónu (vpravo) vedú do pojednávacej miestnosti na vo Freiburgu. Autor: SITA/AP , Patrick Seeger

Rumunský vodič kamiónu sa na súde v Nemecku priznal k znásilneniu a vražde ženy, ktorá si vlani bola zabehať v lese neďaleko Freiburgu na juhozápade krajiny. Motív svojho činu však vysvetliť nedokázal. Rozsudok nad Rumunom Catalinom C. by mal súd vyniesť na konci decembra.

„Viem, že sa to, čo som urobil, nedá odpustiť. Bola vo ma agresia, ale nie sexuálna túžba,“ povedal štyridsaťročný vodič po začatí procesu. Agresiu, ktorá v ňom podľa neho bola, označil za „nevysvetliteľnú“.

Rumun vlani v novembri podľa obžaloby prepadol, znásilnil a následne železnou tyčou ubil dvadsaťsedemročnú ženu, ktorá športovala v lesíku neďaleko obce Endingen. Tá leží na juhozápade Nemecka pri hranici s Francúzskom.

Podozrenie z vraždy bežkyne v Nemecku nie je jediným obvinením, ktorému Rumun čelí. Rakúske úrady ho stíhajú v súvislosti so smrťou dvadsaťročnej francúzskej študentky, ktorú v roku 2014 znásilnili a zavraždili v tirolskom Kufsteine.

Keď verdikt v Nemecku nadobudne právoplatnosť, mohli by Catalina C. vydať na stíhanie do Rakúska.