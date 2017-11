Gazeta Wyborcza: Poliakom sa späť do vlasti nechce

Návrat do vlasti plánuje ale len 12,2 percenta Poliakov, ktorí v minulosti odišli za prácou do cudziny. A do Poľska prestávajú prevádzať aj svoje úspory. Vyplynulo to zo štúdie o migrácii Poliaci za zárobkom, ktorú spracovala pracovná agentúra Work Service a z ktorej cituje poľský denník Gazeta Wyborcza.

Agentúra sa nepýtala priamo migrantov, ale ich rodín. Na otázku, či priaznivá situácia na poľskom trhu podľa ich názoru prinúti migrantov k návratu, odpovedalo kladne len 36,4 percenta príbuzných.

Poliaci domov posielajú menej peňazí

Ešte menej, 12,2 percenta, potom uviedlo, že ich blízki v cudzine takéto plány skutočne majú. Celých 56,5 percenta z celkového počtu 636 opýtaných Poliakov sa nedomnieva, že by lepšia situácia na poľskom trhu mohla ich rodiny motivovať k návratu.

Ďalším znepokojujúcim signálom je nižší objem zarobených peňazí, ktoré migranti posielajú do Poľska. Na výraznom znížení prevodov z Británie sa podpísal pokles kurzu britskej libry v dôsledku takzvaného brexitu, klesajú ale aj prevody z iných krajín.

Podľa údajov poľskej centrálnej banky poslali poľskí migranti v tohtoročnom druhom štvrťroku do Poľska 3,9 miliardy zlotých (925 miliónov eur), čo je o 1,7 percenta menej ako v rovnakom období vlani a o 2,6 percenta menej ako pred dvoma rokmi.

2,5 milióna Poliakov v cudzine

Podľa Macieja Wituckého z Work Service je to dané tým, že sa časti migrantov podarilo v novom prostredí zakoreniť, a väzby na Poľsko sa tak pretŕhajú. Do starej vlasti teda posielajú menšiu časť úspor a viac peňazí míňajú tam, kde ich zarobili.

Zo zhruba 2,5 milióna Poliakov, ktorí odišli za prácou do cudziny, ich najviac, a to 788 000, žije podľa údajov poľského štatistického úradu v Británii. Nasleduje Nemecko so 687 000, Holandsko (116 000) a Írsko (112 000). Vlani vyšlo mimo krajiny za prácou 118 000 Poliakov.

Údaje štatistického úradu sa kvôli odlišnej metodike líšia od údajov migračných úradov v zahraničí, napríklad v Británii žije podľa odhadov britských úradov až jeden milión Poliakov.