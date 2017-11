Budú sa musieť Rohingovia vrátiť? Bangladéš a Mjanmarsko podpísali memorandum

Mjanmarsko a Bangladéš podpísali memorandum o repatriácii príslušníkov menšiny Rohingov do Mjanmarska. S odvolaním sa na mjanmarského predstaviteľa o tom informovala agentúra Reuters. Do Bangladéša od leta utieklo cez 600 000 Rohingov.

„Sme pripravení ich prijať späť, keď nám Bangladéš odošle príslušné formuláre,“ povedal Myin Tain z mjanmarského ministerstva práce, pod ktoré spadajú aj otázky imigrácie. Hovoril o formulároch s osobnými údajmi, ktoré musia Rohingovia pred repatriáciou vyplniť. Mnoho Rohingov však nemá mjanmarské občianstvo.

Video z dronu ukazuje Rohingov, ktorý utekajú z Mjanmarska do Bangladéša.

V Bangladéši sa od konca augusta nachádza viac ako 600 000 prísluš­níkov tejto moslimskej populácie. Mjanmarské úrady ich považujú za prisťahovalcov z Bangladéša, ktorí do krajiny prišli väčšinou v časoch britskej koloniálnej nadvlády a v Mjanmarsku sú nelegálne.

Príslušníkom menšiny preto úrady odmietajú udeliť občianstvo, obmedzujú ich slobodu a neuznávajú ich ako etnikum. Obojstranné násilnosti si v mjanmarskom Arakanskom štáte vyžiadali v minulosti tisíce obetí.

Súčasný exodus vyprovokovali augustové udalosti v Arakanskom štáte. Rohingovia tam zaútočili na vojenské a policajné stanovištia, čo spustilo vlnu represií.

Mjanmarsko za to kritizovalo mnoho krajín. USA v stredu ťaženie mjanmarskej armády proti Rohingom označili za etnickú čistku. Americké ministerstvo zahraničných vecí dočasne zakázalo americkým občanom cestovať do časti Arakanského štátu.

Ruský veľvyslanec v Mjanmarsku Nikolaj Listopadov povedal, že označovanie stavu za etnickú čistku ničomu nepomôže a môže situáciu zhoršiť. „Myslím, že to vyriešeniu problému nepomôže, skôr to prilieva olej do ohňa. Sme proti nadmernému zasahovaniu zvonku … Samotný tlak, obviňovanie a výčitky nefungujú,“ povedal Listopadov o americkom rozhodnutí.