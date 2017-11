Trump podľa tlače Rusom prezradil detaily izraelskej tajnej operácie

Americký prezident Donald Trump prezradil Rusku detaily misie izraelskej rozviedky týkajúce sa tzv. Islamského štátu (IS) v Sýrii. Napísal to s odvolaním sa na nemenovaných odborníkov v otázkach izraelských spravodajských služieb časopis Vanity Fair.

Prípadu sa venuje väčšina izraelských médií, podľa ktorých Trump operáciu prezradil pri májovom stretnutí s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom a vtedajším ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisljakom.

Izraelská rozviedka Mossad a protiteroristická jednotka na jar zistili, že IS pripravuje nálož, ktorú bude možné vložiť do laptopov a ktorú neodhalia letiskové kontroly. Aj keď Izrael varovali, že Trump je schopný citlivé informácie vyzradiť, Izrael sa o poznatky rozviedky s USA podelil. USA potom dočasne zakázali vstup s laptopmi na paluby lietadiel niekoľkých leteckých spoločností z Blízkeho východu.

Podľa Vanity Fair izraelské protiteroristické komando na jar dorazilo nad sever Sýrie vrtuľníkom a podarilo sa mu umiestniť odpočúvacie zariadenie do bunky IS, ktorá pracovala na vývoji novej bomby.

Vrtuľník potom spravodajcov dopravil späť a po niekoľkých dňoch sa podarilo vďaka zariadeniu zachytiť konverzáciu, kde pyrotechnik IS Saudský Arab Ibrahim Asir vysvetľoval princíp „laptopovej bomby“.

Vojenský zdroj: Trump nás zradil

Popisom tejto akcie Trump podľa časopisu ohrozil izraelské spojenecké kontakty v Sýrii. Rusi totiž mohli túto informáciu odovzdať svojim spojencom v Sýrii, ku ktorým patria Iránci, prechovávajúci k Izraelu hlboké nepriateľstvo.

Podľa izraelskej tlače vyvolala správa o vyzradení veľkú nevôľu v izraelskej spravodajskej komunite. Niektorí požadujú obmedzenie výmeny informácií s americkými kolegami. „Trump nás zradil. Ak mu nemôžeme dôverovať, potom musíme urobiť sami, čo je nevyhnutné, ak budeme vo vzťahu s Iránom postavení k múru,“ citoval Vanity Fair nemenovaný izraelský vojenský zdroj.

Aj bývalí riaditelia Mossadu varovali pred Trumpom a naznačili, že bude potrebné lepšie zvažovať, aký typ tajných informácií odovzdajú Američanom.

„Keby ma zajtra niekto požiadal o odovzdanie informácie CIA, urobím čokoľvek, aby som nemusel. Alebo by som sa najprv postaral o svoju bezpečnosť a až potom by som to urobil a to, čo by som odovzdal, by bolo úplne neutrálne,“ povedal Šabtaj Šavit, ktorý stál na čele Mossadu v 90. rokoch. Trumpa označil za „slona v porceláne“.