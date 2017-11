Obmedzenie RT a Sputnika na Google News by bolo cenzúrou, ozýva sa z Moskvy

Obmedzenie ruských spravodajských serverov Sputnik a RT, ako to plánuje spoločnosť Google, by bolo cenzúrou a obmedzovaním slobody slova. Podľa agentúry RIA Novosti to povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová. O tom, že chce Google zaraďovať ruské médiá medzi výsledkami vyhľadávania aplikácie Google News na nižšie pozície, hovoril podľa agentúry Reuters šéf holdingu Alphabet Eric Schmidt na nedeľňajšom medzinárodnom fóre v kanadskom Halifaxe.

Televízia RT sa minulý týždeň musela podľa nariadenia amerického ministerstva spravodlivosti v USA zaregistrovať ako zahraničný agent. Opatrenie je reakciou na údajné šírenie dezinformačnej propagandy a na snahu Moskvy – ako tvrdia americké rozviedky – ovplyvniť minuloročné prezidentské voľby v USA.

V rovnakej pozícii je aj propagandistický web Sputnik. Google, ktorý je súčasťou holdingu Alphabet, od začiatku novembra ďalej blokuje ruskú Federálnu spravodajskú agentúru (FAN). Tá sa údajne podieľa na šírení dezinformácií.

Ruský parlament v reakcii na reštrikcie voči televízii RT schválil v utorok novelu zákona, ktorá vládnym úradom umožní označiť ako zahraničných agentov cudzie médiá. Návrh bude teraz predložený na podpis prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Moskva už skôr uviedla, že prvými obeťami novely by sa mohli stať rozhlasová stanica Hlas Ameriky a Rádio Sloboda.