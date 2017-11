Nemecko: Je v hre veľká koalícia?

Situácia sa má vyriešiť do niekoľkých dní. Takto sa podľa denníka Handelsblatt vyjadril k nemeckému politickému hlavolamu šéf sociálnych demokratov Martin Schulz. Začiatkom týždňa stroskotali koaličné rokovania medzi CDU/CSU, liberálmi (FDP) a Zelenými. Možným riešením je pokračovanie veľkej koalície konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej so Schulzovou SPD.

Sociálni demokrati však po voľbách, ktoré sa konali 24. septembra, vyhlásili, že ďalšie spojenectvo s pravicou si neželajú. Toto stanovisko jednoznačne podporil aj Schulz. No vo štvrtok večer zvolal vedenie SPD a špekulovalo sa, že na ňom ponúkne svoju rezignáciu. Mohlo by to viesť k tomu, že kormidlo strany prevezmú politici viac naklonení spolupráci s Merkelovou.

"Budeme hovoriť o tom, ako by sme mohli dospieť k federálnej vláde v Nemecku,“ citovala pred stretnutím agentúra Reuters zdroj z SPD, ktorý si neželal byť menovaný.

"Povedal by som to takto: Veľká koalícia môže byť jedným z riešení,“ vyhlásil pre televíznu stanicu Deutsche Welle Johannes Kahrs, líder Seeheimerského kruhu, čo je centristická platforma v rámci SPD. "Môže to však byť aj tolerancia pre menšinovú vládu či predčasné voľby. Nevylučujem žiadnu možnosť. Odmietam však, že by sme vôbec nemali diskutovať o obsahu politík, ktoré sú pre nás dôležité,“ vyhlásil Kahrs.

Schulz vo štvrtok rokoval aj s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, ktorého do funkcie parlament zvolil ako sociálneho demokrata. Hoci prezident verejne nepodporuje veľkú koalíciu, vyzýva strany na dialóg, čo sa dá chápať aj ako signál pre SPD, že by minimálne mala skúsiť s Merkelovou rokovať.

"Želám si, aby sa súčasní partneri v koalícii opäť spojili. Európa čaká na Nemecko, ktoré bude schopné hrať svoju úlohu a konečne bude odpovedať na otázky, ktoré nastolil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ekonomicky najsilnejšia krajina v Európe sa nemôže prejavovať ako politický trpaslík,“ citoval Reuters z vyhlásenia šéfa parlamentnej konzervatívnej frakcie Volkera Kaudera pre denník Südwest Presse.

Výsledok diskusií: SPD je ochotná rokovať o koalícií Sociálna demokracia (SPD) je pripravená rokovať o riešení vládnej krízy v Nemecku, uviedla strana v noci na piatok po mnohohodinových diskusiách. Pokračovanie veľkej koalície s CDU / CSU kancelárky Angely Merkelovej tak už nie je úplne vylúčené. Doteraz takúto možnosť SPD jasne odmietala. „SPD je pevne presvedčená, že je potrebné hovoriť. SPD sa nebude brániť rozhovorom,“ uviedol po osemhodinovej porade vedenia sociálnych demokratov ich generálny tajomník Hubertus Heil. Strana na rokovaní vyhodnocovala schôdzku svojho šéfa Martina Schulza s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

Koniec Merkelovej?

Lenže aj keď sa lídri SPD rozhodli zmeniť smer, veľkú koalíciu nedokážu jednoznačne garantovať. Spoluprácu s Merkelovou by im musela schváliť v hlasovaní členská základňa. A je veľmi otázne, či by to urobila. Celkovo si len 18 percent Nemcov myslí, že by mala veľká koalícia naďalej vládnuť krajine. Prieskum agentúry INSA tiež ukázal, že 49,9 percenta opýtaných po stroskotaní koaličných rozhovorov uprednostňuje predčasné voľby. Tie podľa vlastných slov pred scenárom menšinovej vlády CDU/CSU preferuje aj Merkelová.

Koaličné rokovania stroskotali na neochote liberálov. Podľa niektorých pozorovateľov to však neznamená, že sa nevrátia k vyjednávaniu. Podmienkou by však mohlo byť, že Merkelová už nebude kancelárkou alebo bude viesť vládu len na isté obdobie.

"Na začiatku 60. rokov minulého storočia FDP v koaličných rozhovoroch s CDU/CSU tvrdila, že vstúpi do vlády len vtedy, keď Konrad Adenauer nebude kancelár celé volebné obdobie. Myslím si však, že nie je veľmi pravdepodobné, že sa to zopakuje s Merkelovou. Nový líder CDU a kandidát na kancelára by musel sformovať koalíciu. A ja nevidím alternatívu k Merkelovej v CDU. Niekoho, kto by bol schopný preklenúť rozdiely medzi pravicovými CSU a FDP a viac ľavicovými Zelenými,“ reagoval pre Pravdu Matthias Dilling, expert na nemeckú politiku z Oxfordskej univerzity.

"Merkelová dokáže veľmi dobre kalkulovať. FDP, Zelení a SPD sa môžu obávať, že by ich voliči potrestali, ak by bolo nové hlasovanie. A všetci majú strach, že Alternatíva pre Nemecko by bola ešte úspešnejšia ako v septembri, hoci je to chaotická politická strana,“ uviedol pre Pravdu Charlie Lees, odborník na Nemecko z univerzity v anglickom Bathe.