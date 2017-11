Medzi podpredsedami Českej snemovne je Okamura aj komunista Filip

Informáciu priniesol český spravodajský server ceskatelevize.cz. Poslanci vyberali celkovo piatich podpredsedov, kandidovali rovnako piati politici: Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD), Petr Fiala (ODS), Vojtěch Filip (KSČM) a Jan Hamáček (ČSSD).

Od stredy je jasné aj meno predsedu snemovne, ktorým bude po novom Radek Vondráček z hnutia ANO Andreja Babiša.

Server televízie ČT 24 tiež napísal, že po voľbe podpredsedov by snemovňa mala rozhodnúť o výboroch v dolnej komore: „Výborov by malo byť celkom 18, teda rovnako ako v minulom volebnom období. Hnutie ANO by malo v snemovni viesť sedem výborov, Demokratický blok (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) štyri. Po dvoch výboroch pripadne Pirátom, SPD a KSČM, jeden získa ČSSD.“

Suverénnym víťazom októbrových českých parlamentných volieb sa stala strana ANO bývalého ministra financií a podpredsedu vlády Andreja Babiša.

Na druhom mieste skončila Občianska demokratická strana (ODS), tretia bola Česká pirátska strana, ktorá predbehla nacionalistickú a protiimigrantskú stranu Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá skončila nakoniec štvrtá.

Na piatom mieste bola Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) a až ako šiesta sa do parlamentu prebojovala Česká strana sociálno demokratická (ČSSD).

Do parlamentu sa dostala aj Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) a na poslednú chvíľu, tiež vďaka dobrým výsledkom v Prahe, sa nad hranicu zvoliteľnosti prehupla aj strana TOP 09. Poslednou stranou, ktorá sa tesne dostala do parlamentu, sú Starostovia a nezávislí (STAN).