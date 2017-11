Teroristický útok na Sinaji neprežilo 184 ľudí, viac ako 100 je zranených

Útok v Egypte je druhým najkrvavejším za desiatky rokov

Piatkový teroristický útok na Sinajskom polostrove s doterajšou bilanciou najmenej 155 obetí je jedným z najkrvavejších teroristických akcií v krajine za desiatky rokov. Výber najväčších teroristických útokov v Egypte (zoradený podľa počtu obetí):

224 – 31. októbra 2015 – Na Sinajskom polostrove sa po štarte zrútilo charterové lietadlo Airbus A321 ruskej spoločnosti Kogalymavia s 224 ľuďmi na palube, nikto neprežil; príčinou bola zrejme bomba v lietadle, k útoku sa prihlásil Islamský štát (IS).

najmenej 155 – 24. novembra 2017 – Pri teroristickom útoku na Sinajskom polostrove zahynulo podľa egyptskej štátnej televízie najmenej 155 ľudí a 88 bolo zranených. Podľa miestnych svedkov útočníci mierili na veriacich v mešite v meste Bir al-Abd. Použili najprv nálože a potom vošli do mešity a začali na veriacich strieľať.

88 – 23. júla 2005 – Pri teroristickom útoku v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch na Sinajskom polostrove zahynul dvadsaťtriročný český študent z Ústí nad Labem, ktorý pracoval ako delegát cestovnej kancelárie. Tri bombové útoky, namierené na hotely a trhovisko, si celkom vyžiadali 88 mŕtvych a na 200 zranených. Medzi obeťami bolo okrem väčšiny Egypťanov aj osem Britov, päť Talianov, päť Turkov a Američanka.

68 – 17. novembra 1997 – Ozbrojené komando povraždilo pri vchode do Chrámu kráľovnej Hatšepsut v Údolí kráľov blízkosti juhoegyptského Luxoru 62 ľudí. Väčšinu obetí tvorili zahraniční turisti. K teroristickému útoku sa prihlásila zakázaná militantná moslimská fundamentalistická organizácia Islamské zoskupenie (Gáma al-Islamíja), ktorá je od roku 2006 súčasťou svetovej teroristickej siete al-Kájda. Pri útoku zahynuli aj štyria Egypťania z radov policajtov a zamestnancov chrámu.

45 – 9. apríla 2017 – Najmenej 45 mŕtvych a vyše stovku zranených si vyžiadali dva útoky na kresťanské koptské kostoly v Egypte v meste Tanta severne od Káhiry a v Alexandrii; k útokom sa prihlásilo radikálne hnutie Islamský štát (IS); prezident Abdal Fattah Sísí zaviedol v krajine na tri mesiace výnimočný stav.