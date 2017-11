Merkelová sa postavila proti predčasným voľbám v Nemecku

Po zlyhaní rokovaní o vytvorení koalície konzervatívnej únie CDU / CSU, slobodných demokratov (FDP) a Zelených sa stále častejšie hovorí o pokračovaní veľkej koalície CDU / CSU a sociálnych demokratov (SPD). V hre ale zostáva aj menšinová vláda.

„Považujem za nezmysel, aby sme žiadali ľudí, aby išli znovu k voľbám, keď si s výsledkom (prvého hlasovanie) nedokážeme poradiť,“ povedala v sobotu Merkelová na zemskom zjazde svojej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) v Meklenbursku-Predpomoransku, ktorá je jej domovskou spolkovou krajinou. Politici podľa Merkelovej dostali od voličov mandát zostaviť kabinet a to by mali aj urobiť.

Riadne parlamentné voľby sa v Nemecku konali 24. septembra. Sociálna demokracia, ktorá doteraz s CDU / CSU vládla, oznámila kvôli rekordne nízkemu volebnému výsledku odchod do opozície. Merkelová následne začala rokovať so slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými. Sondážne rozhovory o vzniku takzvanej jamajskej koalície ale v noci na pondelok stroskotali.

Prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorý podľa ústavy môže vyhlásiť predčasné voľby, začal tento týždeň rokovania s predstaviteľmi parlamentných strán v snahe novému hlasovaniu zabrániť. Predseda SPD Martin Schulz po schôdzke so Steinmeierom – bývalým členom sociálnej demokracie – uviedol, že jeho strana je pripravená o riešení vládnej krízy rokovať. Podľa nemeckých médií tak už nie je pokračovanie veľkej koalície kresťanských a sociálnych demokratov vylúčené.

Lindner: Štyri roky by taká vláda nevydržala

Podľa podpredsedu SPD Ralfa Stegnera nie je však ani teraz pokračovanie veľkej koalície samozrejmosťou. „Potrebujeme čas na veľmi ťažké rozhovory s otvoreným koncom,“ povedal v sobotu. Sociálna demokracia chce rokovať so všetkými stranami, nielen s CDU a CSU, zdôraznil Stegner. Zúžiť možnosti riešenia krízy na veľkú koalíciu alebo predčasné voľby by podľa neho bolo chybou. Na stole je stále aj menšinová vláda, zdôraznil podpredseda SPD.

V Berlíne o situácii po krachu rokovaní o jamajskej koalícii v sobotu na celoštátnom zjazde diskutujú tiež Zelení. Pôvodne pritom mal zjazd rozhodovať, či po sondážnych rozhovoroch začne ekologická strana s konzervatívcami a liberálmi riadne koaličné rokovania.

Podľa predsedu zelených Cema Özdemira je strana naďalej ochotná diskutovať o možnostiach riešenia krízy. Vinu za krach rokovaní o koalícii CDU / CSU, FDP a Zelených podľa neho jednoznačne nesú slobodní demokrati. Ich predsedovi Christianovi Lindnerovi chýba „potrebná pokora“, uviedol.

Lindner v sobotu na zemskom zjazde svojej strany v Severnom Porýní-Vestfálsku ale ukončenie rozhovorov o vzniku vlády obhajoval. FDP bola pripravená prevziať vládnu zodpovednosť, chýbala ale dôvera v to, že by takáto vláda bola vnútorne stabilná, uviedol predseda FDP. „Štyri roky by to nevydržalo,“ dodal.