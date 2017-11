Trump kritizoval CNN, že zle reprezentuje USA vo svete

Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval médiá za údajné nepravdivé správy. Na svojom twitterovom účte sa oprel do americkej spravodajskej televízie CNN, ktorá podľa neho šíri nepravdivé správy a vo svete veľmi zle reprezentuje Ameriku.

Tlačové oddelenie CNN mu tiež na Twitteri odpovedalo, že reprezentovať USA je Trumpova práca.

„FoxNews je v USA oveľa dôležitejšia ako CNN, ale mimo USA je CNN International stále hlavným zdrojom (falošných) správ. Reprezentujú náš národ vo svete veľmi zle. Vonkajší svet sa od nich nedozvie pravdu!“ napísal v sobotu večer na Twitteri Trump. Na sociálnych sieťach tým vzbudil mnoho negatívnych reakcií.

Tlačové oddelenie CNN americkému prezidentovi odpovedalo takisto cez sociálnu sieť Twitter. „Nie je úlohou CNN reprezentovať USA vo svete. To je vaša práca. My máme informovať. Fakty predovšetkým,“ uviedla televízia.

Nie je to prvýkrát, čo Trump kritizoval túto americkú televíziu či iné médiá. Naposledy pred dvoma týždňami počas cesty do Ázie povedal reportérom na palube lietadla Air Force One, že sa na televíziu veľmi nepozerá. „Na Filipínach som bol nútený pozerať sa na CNN, čo som nerobil niekoľko mesiacov, a opäť som zistil, ako zlé a falošné (fake) správy vysiela,“ napísal nedávno na Twitteri Trump.

Súčasný americký prezident často používa termín „vymyslené“ alebo „falošné“ správy pri kritike informácií, ktoré nepriaznivo hodnotia jeho výkony vo funkcii hlavy štátu. Medzi americkými televíziami je jeho hlavným terčom okrem CNN aj televízia NBC News.