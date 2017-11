Podľa svedkov masakry v egyptskej mešite útočníci dorážali ranených

Teroristi, ktorí v piatok v mešite na severe Sinaja zmasakrovali účastníkov bohoslužby, si počínali veľmi kruto, po útoku totiž navyše dorážali zranených. Vyplýva to z podrobností brutálneho útoku, o ktorých podľa nedeľňajšej správy agentúry AP hovorili preživší a generálny prokurátor Nabil Sadik.

Podľa doterajšej bilancie v prepadnutej mešite Ravda v Bir al-Abdu prišlo o život 305 ľudí, vrátane 27 detí, a 128 ďalších osôb bolo zranených. Počet mŕtvych sa pritom môže ešte zvýšiť vzhľadom k tomu, že mnoho zranených je vo vážnom stave.

Podľa upresnených informácií 25 až 30 ozbrojencov s čiernym práporom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) prišlo k mešite v piatich vozňoch SUV a zaujali pozície pri vchodoch a oknách. V okamihu, keď miestny imám zahájil modlitby, začali útočníci strieľať a hádzať granáty na približne 500 ľudí, ktorí boli v mešite.

Medzi veriacimi prepukol krik a nárek vyvolaný bolesťou a strachom, napísala AP. Časť ľudí v panike zamierila k dverám, časť sa postavila k oknám v snahe dostať sa von, ale aj tam na nich čakala smrť. Preživší podľa AP hovorili o plačúcich deťoch, ktoré videli rodičov a súrodencov padajúce pod guľkami alebo roztrhaných explóziami granátov.

Útok mieril na sufistov

Útočníci boli podľa svedkov pri masakre natoľko pokojní, že po prvom kole streľby metodicky kontrolovali obete, či nejavia nejaké známky života. Tých, ktorí sa hýbali alebo dýchali, nemilosrdne strieľali do hlavy alebo do hrude. Keď k mešite prišli záchranky, zahájili paľbu aj na ne. Potom nastúpili do svojich áut a ušli.

K zločinu sa doposiaľ nikto neprihlásil. Neurobila tak ani teroristická organizácia Islamský štát (IS), pod ktorej zástavou útočníci vraždili a ktorá je hlavným podozrivým.

Celý Egypt sa kvôli masakru od soboty zahalil do trojdňového štátneho smútku, ktorý vyhlásil prezident Abdal Fattah Sísí.

Terčom útoku sa stali vyznávači súfismu, mystickej formy islamu, ktorí mešitu v Bir al-Abdu využívali k modlitbám. Podľa agentúry AFP sufisti v nedeľu dali najavo odhodlanie tragickú udalosť prekonať a oznámili, že uskutočnia väčšinu akcií naplánovaných na piatok k oslave výročia proroka Mohameda.