Spor o budúcu podobu írsko-severoírskej hranice naberá na sile

Britský minister medzinárodného obchodu Liam Fox v nedeľu naopak uviedol, že o otázke budúcej podoby írsko-severoírskej hranice Londýn rozhodne až potom, ako bude jasné, ako budú vyzerať obchodné vzťahy.

Podoba hranice deliacej ostrov Írsko na nezávislú Írsku republiku a Severné Írsko, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, je jednou zo zásadných otázok, ktorú musia v rámci rozhovorov o brexite vyjednávači vyriešiť. Británia by mala úniu opustiť 29. marca 2019.

Írsky premiér Leo Varadkar trvá na písomných zárukách, že po brexite zostane hranica so Severným Írskom prestupná. Inak by mohol Dublin zablokovať začatie druhej fázy rokovaní o odchode Británie z EÚ, o ktorom by podľa doterajších plánov mohol úniový summit rozhodnúť už v polovici decembra.

Hogan: Írsko bude naďalej hrať tvrdú hru

Britský minister medzinárodného obchodu Fox, ktorý bol pred vlaňajším referendom jedným z hlavných zástancov brexitu, v nedeľu stanici Sky News povedal, že rozhodnutie o podobe hranice by mohlo padnúť až neskôr. Najskôr je podľa neho nutné dohodnúť sa na princípoch budúcich obchodných vzťahov Británie a európskej dvadsaťsedmičky.

„Nechceme, aby tam bola nepriepustná hranica, ale Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu a jednotný trh,“ zdôraznil Fox.

Podľa írskeho eurokomisára Phila Hogana by ale Británia, alebo aspoň Severné Írsko, mali zostať súčasťou colnej únie a jednotného trhu. Otázku hranice by to podľa neho vyriešilo. Írsko bude v tejto otázke „hrať naďalej tvrdú hru“, uviedol v nedeľu Hogan.

Podľa agentúry Reuters ale bude ťažké presadiť stav, v ktorom by platili v Severnom Írsku iné pravidlá ako v Anglicku, Škótsku a Walese. Proti takému usporiadanie sa totiž stavia severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá podporuje menšinovú vládu konzervatívcov premiérky Theresa Mayovia v Londýne. „Nepodporíme žiadne riešenie, ktoré vytvoria prekážky v obchode medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva,“ zdôraznila dnes predsedníčka DUP Arlene Fosterová.

Situáciu komplikujú možné predčasné voľby

Šéf Európskej rady Donald Tusk v piatok Britániu vyzval, aby do 4. decembra dosiahla pokrok v rokovaniach o finančnom vyrovnaní, o režime na írskej hranici a o právach občanov EÚ v krajine po odchode z únie. Ak takýto posun v tomto termíne nepríde, nebude podľa neho môcť úniový summit v polovici decembra rozhodnúť o začiatku diskusie s Londýnom o budúcich obchodných a ďalších vzťahoch.

Situáciu okolo írskej hranice by mohla skomplikovať aj politická kríza v Írsku, ktoré zrejme mieri k predčasným voľbám. Opozičná strana Fianna Fáil, ktorá podporuje menšinovú vládu premiéra Varadkara, totiž presadila na budúci týždeň v parlamente hlasovanie o nedôvere vicepremiérke Frances Fitzgeraldovej. Varadkar sa nechal počuť, že ak nebude návrh do utorka stiahnutý, bude nútený parlamentné voľby usporiadať ešte pred Vianocami.