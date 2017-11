Kubánci volia zastupiteľstvo, mnohí spomínajú na Fidela Castra

Výsledky volieb budú známe v pondelok, informovala agentúra Reuters.

Miestni zastupitelia, ktorých obyvatelia karibského ostrova vyberajú, na základe kubánskeho volebného systému neskôr zvolia časť členov provinčných rád, ktoré potom nominujú polovicu členov parlamentu. Poslanci volia vedenie krajiny vrátane hlavy štátu.

Práve voľba šéfa štátu by sa mala konať už 24. februára budúceho roka. Raúl Castro, ktorý sa najvyšším predstaviteľom krajiny stal po svojom bratovi Fidelovi v roku 2008, sa chce funkcie hlavy štátu vzdať. Nahradiť by ho mohol viceprezident Miguel Díaz-Canel. V prípade zvolenia ale bude mať moc značne obmedzenú. Generálnym tajomníkom Komunistickej strany Kuby by mal totiž aj naďalej zostať 86-ročný Raúl Castro.

„Predovšetkým potrebujeme kontinuitu,“ povedal v nedeľu pri odovzdávaní svojho hlasu Díaz-Canel. „Kubánski prezidenti budú vždy obhajovať revolúciu a budú to vždy súdruhovia, ktorí pochádzajú z ľudu a sú ľudom volení,“ dodal v odpovedi na otázku, či bude budúcou hlavou štátu.

Rovnako ako zvyšok Kubáncov Díaz-Canel v nedeľu vyberal nových miestnych volených zástupcov z 27 000 kandi­dátov, ktorí nominácie získali na stretnutiach miestnych obyvateľov. Uchádzači o kreslo v miestnych zastupiteľstvách nemusia byť bezpodmienečne členmi komunistickej strany.

Miestne voľby sa konajú deň potom, čo si Kubánci pripomenuli výročie úmrtia Fidela Castra, ktorý takmer pol storočia rozhodoval o všetkých aspektoch života na Kube. Vodca kubánskej revolúcie z roku 1959 zomrel 25. novembra 2016 vo veku 90 rokov.