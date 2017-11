Soul varoval KĽDR, aby už neporušovala podmienky prímeria

KĽDR nesmie znovu v demilitarizovanej zóne porušiť podmienky prímeria, ako sa to stalo pri nedávnom úteku severokórejského vojaka do Južnej Kórey. Dnes to podľa agentúry Reuters vyhlásil juhokórejský minister obrany Song Jong-mu s tým, že Severokórejčania porušili dohodu trikrát.

„Streľba na osobu utekajúcu do Južnej Kórey, to je porušenie dohody o prímerí,“ povedal Song. „Nosenie automatických pušiek (v demilitari­zovanej zóne), to je ďalšie porušenie,“ doplnil. „Severná Kórea by mala byť informovaná, že toto sa už nesmie opakovať,“ upozornil.

O porušení prímeria zo strany KĽDR v súvislosti s prípadom severokórejského dezertéra už minulý týždeň informovalo Veliteľstvo OSN (UNC) v Soule, ktoré dohliada na dodržiavanie pokoja zbraní medzi oboma znepriatelenými štátmi na Kórejskom polostrove.

Južná a Severná Kórea sú dodnes vo vojnovom stave. Vojna zo začiatku 50. rokov bola ukončená iba prímerím podpísaným roku 1953, mierová dohoda avšak podpísaná nikdy nebola.

Zdravotný stav severokórejského vojaka, ktorý utrpel najmenej päť strelných zranení a ktorý bol v priamom ohrození života, sa výrazne zlepšil. Jeho ošetrujúci lekár pred niekoľkými dňami povedal, že muž z lôžka rád sleduje americké seriály, trápia ho ale nočné mory o tom, že bude vrátený späť do vlasti.