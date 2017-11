Pápež František pricestoval do Rangúnu

Pápež František. Autor: Reuters, MAX ROSSI

Pápež František priletel do mjanmarského Rangúnu. V pondelok popoludní ho privítali tamojší zástupcovia katolíckej cirkvi, pričom do mesta prišli tisíce veriacich z celej krajiny. Mnohí z nich mu mávali popri ceste, hrali tradičnú hudbu a mali na sebe oblečenie reprezentujúce rôzne etnické skupiny.

Pápež má na pláne stretnutia s politickou líderkou Aun Schan Su Ťij, armádnym veliteľom či budhistickými mníchmi. Neskôr pôjde aj do Bangladéša, kde privíta delegáciu moslimskej menšiny Rohingov. V Dháke sa stretne aj s tamojšími politickými a náboženskými predstaviteľmi.

Pápež zamieril do regiónu, ktorý sa potýka s utečeneckou krízou, počas ktorej od konca augusta utieklo pred násilím do susedného Bangladéša 620 000 prísluš­níkov moslimského etnika Rohingov. Zatiaľ nie je známe, do akej miery sa František chce venovať priamo otázke Rohingov.

Spojené štáty situáciu v regiónoch obývaných Rohingami označili za etnické čistky, poznamenal Reuters. Organizácia Amnesty International, ktorá sleduje porušovanie ľudských práv vo svete, zase uviedla, že mjanmarskí vojaci sa vyháňaním, mučením a znásilňovaním Rohingov dopúšťajú zločinov proti ľudskosti. Mjanmarská armáda obvinenia odmietla.