Katastrofy sú brutálnejšie. Eurokomisia pripravila záchrannú sieť

Európska únia, ktorá chráni. Je to súčasť projektu rescEU, ktorý minulý týždeň predstavila Európska komisia (EK). Má EÚ pomôcť posilniť jej schopnosti pripraviť sa a reagovať na prírodné pohromy.

EK novými kapacitami bude podporovať krajiny postihnuté katastrofami, ako sú povodne, lesné požiare, zemetrasenia a epidémie. Len v roku 2017 prišlo v Európe pri prírodných pohromách o život viac ako 200 ľudí. Pri príležitosti predstavenia projektu Pravde poskytol písomný rozhovor Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie.

Prečo Európska komisia vytvára projekt rescEU na pomoc pri prírodných katastrofách?

Európa nemôže zostať mimo, keď členské štáty zasiahnu pohromy a potrebujú pomoc. Žiadna krajina nie je imúnna, čo sa týka prírodných katastrof, ktoré sú nanešťastie novou realitou. V tomto roku sme v Európe a vo svete boli svedkami intenzívnych lesných požiarov, záplav, hurikánov a zemetrasení, ktoré viedli k tragickým stratám na životoch a k materiálnym škodám.

Tímy budú v „stand-by“ móde. Pripravené zasiahnuť, keď členský štát o to požiada EÚ, lebo mu nebudú stačiť jeho vlastné kapacity.

Klimatické zmeny sú nový faktor. Súčasný systém sme vytvorili pre iné časy. Lenže zničujúce následky katastrof sú častejšie a brutálnejšie. Doteraz sme pri pohromách mali len dobrovoľné príspevky od členských štátov. Ale je náročné, aby krajiny pomáhali iným, keď v rovnakom čase samy čelia rizikám alebo katastrofe. Súčasný systém preto dosiahol svoje limity. S rescEU vytvoríme naše vlastné kapacity s vedením a riadením, aby sme vedeli reagovať na pohromy.

Systém bude záchranou sieťou, keď národné zdroje nebudú stačiť. Znamená to, že žiadna európska krajina nezostane osamotená. EÚ bude schopná poskytnúť konkrétnu pomoc. Rovnako dôležité je, aby sa členské štáty lepšie pripravili, že budú čeliť pohromám. Som pevne presvedčený, že solidarita je spojená so zodpovednosťou. Prevencia a pripravenosť sú základnými stavebnými kameňmi efektívnej reakcie na prírodné katastrofy. Sú kľúčovými bodmi nášho návrhu.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Yves Logghe

Čo iniciatíva prinesie menším krajinám ako Slovensko, ktoré majú obmedzené zdroje civilnej ochrany?

Je to presne dôvod na vytvorenie rescEU. Aby sme pomohli všetkým členským štátom. Malým aj veľkým. Slovensko je už zapojené do štruktúrovanej európskej spolupráce cez náš mechanizmus civilnej ochrany. Sme v pravidelnom kontakte so slovenskými predstaviteľmi, spolupracujeme a pomáhame im. Som Cyperčan, chápem, že pre malé krajiny má európska pomoc veľký význam.

Náš nový návrh znamená finančnú podporu zdrojom členských štátov, napríklad, čo sa týka opráv alebo modernizácie už existujúcich kapacít. Slovensku to v budúcnosti môže pomôcť pri riešení nedostatkov na národnej úrovni. Rovnako podporíme krajiny v oblasti prevencie a pripravenosti. Využijeme na to všetky dostupné nástroje EÚ. Štátom pri tom pomôžu štrukturálne fondy, ako je poľnohospodársky fond a regionálne fondy.

Vzniknú členským štátom v súvislosti z rescEU nové finančné náklady? Každá krajina nemá k dispozícii všetky spôsobilosti týkajúce sa civilnej ochrany.

Nie, návrh ráta s využitím existujúcich zdrojov EÚ. Nebudeme od členských štátov žiadať viac peňazí. V skutočnosti by sa náklady krajinám mali znížiť. Budú lepšie vybavené a schopné rýchlejšie reagovať. Cieľom je, aby sme obmedzili vplyv prírodných pohrôm. Tým sa znížia aj náklady. RescEU nenahradí lokálne, regionálne a národné spôsobilosti. Samozrejme, primárna zodpovednosť pripraviť sa a reagovať na katastrofy zostáva na pleciach členských krajín. Zvýšime však našu podporu pre krajiny, ktoré si nebudú vedieť v čase krízy poradiť samostatne.

Obyvatelia obce Chao de Codes v centrálnom Portugalsku bojujú s plameňmi, ktoré v auguste ohrozovali ich domy. V Portugalsku si rozsiahle lesné požiare tento rok vyžiadali vyše sto obetí na životoch. Lisabonu poskytli pomoc viaceré krajiny EÚ. Autor: SITA/AP, Armando Franca

Na európskej úrovni budú vytvorené rezervy kapacít civilnej ochrany, ako sú protipožiarne lietadlá, osobitné vodné čerpadlá, tímy pre pátracie a záchranárske činnosti, poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy. Ako bude vyzerať táto spolupráca? Pôjde o tímy, ktoré budú pripravené zasiahnuť a budú pravidelne spolu cvičiť?

Tímy budú v „stand-by“ móde. Pripravené zasiahnuť, keď členský štát o to požiada EÚ, lebo mu nebudú stačiť jeho vlastné kapacity. Budeme dávať väčší dôraz na spoločný tréning a cvičenia. Súčasťou návrhu je vytvorenie Európskej vzdelávacej siete civilnej ochrany. Bude to komunita špecializovaných výcvikových centier, ktorá bude šíriť najlepšie príklady z praxe a bude mať na starosti spoločné cvičenia v rámci EÚ.

Ako je rescEU spojená s agendou predsedu EK Jeana-Claudea Junckera Európa, ktorá chráni? Bude mať nejaký vplyv aj na spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti?

Je to kľúčový prvok tejto agendy. To, že prídeme na pomoc našim občanom, je prejavenie solidarity v praxi. Znamená to ochranu ľudí a záchranu životov. O tom presne je agenda predsedu Junckera. Je však oddelená od spolupráce v obrane a bezpečnosti a nemá na tieto oblasti vplyv.