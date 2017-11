Obávaného zabijaka do Ruska nevydali - bojí sa lietať

Deportáciu šéfa zločineckej bandy Aslana Gagijeva z Rakúska do Ruska, kde čelí obvineniu z organizácie šesťdesiatich vrážd, zhatili na poslednú chvíľu: advokáti tomu pomohli varovaním, že ich klient trpí takou ťažkou formou strachu z lietania, že by let do Moskvy nemusel prežiť. Tvrdí to ruský denník Kommersant.

Vyhostenie Gagijeva do Ruska už schválili viedenské súdy aj rakúsky minister spravodlivosti. Advokáti „zabijaka číslo jedna“, ako uviedol denník, ale proti rozhodnutiu o vyhostení podali ďalšiu sťažnosť s argumentom, že ruská väzenská správa aj cez všetky sľuby a záruky nedokáže zabezpečiť prežitie ich klienta za mrežami.

Vo vlasti ho čaká doživotie

Háčik podľa denníka pravdepodobne nebude ani v strachu z lietania, ani z ruskej väzby, ale Gagijev sa chytá každého stebla, pretože vie, že vo vlasti ho čaká odsúdenie na doživotie. Stál totiž údajne na čele zločineckej skupiny, ktorá na severnom Kaukaze spáchala aj „na súčasné Rusko bezprecedentné množstvo vrážd“. Zatiaľ sa zdá, že sa vyhostenie zadrhlo na neurčito.

Vyšetrovatelia však dúfajú, že by sa Gagijev v moskovskej väzobnej väznici mohol objaviť na prelome rokov.

Gagijev bol na ruskú žiadosť zadržaný vo Viedni v januári 2015 a potom ho súd prepustil na kauciu 100 000 eur. O jeho vydanie usilovala tiež Sofia, pretože používal falošný bulharský pas, ale bulharskú žiadosť Viedeň odmietla.

Objednávateľov vrážd neodhalili

Podľa ruských úradov bol Gagijev od roku 2008 hlavou „extrémne brutálnej“ organizovanej zločineckej skupiny zodpovednej za niekoľko vrážd vládnych úradníkov a policajtov v Severnom Osetsku. Šesť z nich údajne zabil v rokoch 2012 a 2013 vlastnou rukou, než utiekol z Ruska.

Gagijevovu bandu podľa Kommersantu tvorili nielen „obyčajní banditi“, ale aj príslušníci špeciálnych jednotiek ministerstva vnútra. Na svedomí mala aj niekoľko bankárov, jedného zavraždili aj s celou rodinou. Zákazníkov týchto vrážd sa nepodarilo odhaliť, pretože sa s Gagijevem dohovárali osobne.