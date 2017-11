Sýrska vláda nepotvrdila svoju účasť na mierových rozhovoroch v Ženeve

V pondelok to Bezpečnostnej rade OSN oznámil osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura s tým, že sa predstavitelia vlády počas víkendového stretnutia s jeho zástupcom v Damasku nezaviazali navštíviť rozhovory, ktorých cieľom je ukončiť viac ako šesť rokov trvajúcu občiansku vojnu.

Podľa de Misturu vláda naznačila, že by sa im v súvislosti s rokovaniami mohla čoskoro ozvať, no v nedeľu ich kontaktovala a oznámila im, že do Ženevy nepricestuje. „Prirodzene dúfame a naozaj očakávame, že budú čoskoro na ceste,“ uviedol a dodal, že očakáva účasť vládnych zástupcov aj pre záväzok, ktorý má sýrsky prezident Baššár al-Asad voči svojmu ruskému kolegovi Vladimirovi Putinovi, s ktorým sa stretol minulý týždeň v Soči.

Pod záštitou OSN sa uskutočnilo už sedem kôl sýrskych mierových rozhovorov, počas nich sa však nepodarilo dosiahnuť takmer žiadne pokroky. Hlavným sporným bodom je budúcnosť prezidenta Baššára al-Asada, pričom opozícia stále žiada jeho odstúpenie. Predstavitelia rozdelenej opozície v piatok oznámili, že na mierové rozhovory do Ženevy vyšlú spoločnú 50-člennú delegáciu.