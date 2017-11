Musíme sa zmieriť s tureckým nákupom ruských protiraketových systémov, tvrdí Pavel

Severoatlantická aliancia nemá inú možnosť, než prijať ako fakt rozhodnutie Turecka nakúpiť v Rusku vyspelý systém protiraketovej obrany. V rozhovore, ktorý zverejnil americký internetový server U. S. News and World Report, to povedal predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.

„Musíme sa na situáciu pozerať veľmi pragmaticky,“ poznamenal český generál.

Kúpu ruského systému S-400 oznámil v septembri turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podľa ktorého už zaplatili zálohu. Dodávky rakiet podľa tureckých zdrojov majú začať v priebehu dvoch rokov. Podľa Moskvy zaplatí Ankara za protiraketový systém viac ako dve miliardy dolárov.

Kontrakt vyvolal podľa amerického servera v kruhoch NATO nervozitu z dvoch dôvodov: turecká armáda, druhá najväčšia v aliancii, bude teraz závisieť od ruskej výzbroje, ktorá nie je kompatibilná s arzenálmi iných členských krajín.

Politický problém predstavuje skutočnosť, že zmluvu uzavreli napriek americkým sankciám proti Rusku vyhláseným za anexiu ukrajinského Krymu.

Generál Pavel nevidí inú možnosť, než sa s kontraktom zmieriť. „Aká je alternatíva? Mali by sme si kvôli niektorým otázkam Turecko znepriateliť, keď vieme, že táto krajina je ochotná s nami o týchto otázkach hovoriť? Bolo by to veľmi nerozumné,“ konštatoval Pavel.

Velenie NATO podľa amerického servera iba očakáva z Turecka formálne oznámenie o kúpe, a až potom bude zvažovať prípadné následky. „Existuje spoločná vôľa (NATO a Turecka) diskutovať všetky problémy, ktoré vzniknú. Zatiaľ bol dostatok dobrej vôle dospieť k záveru. Nájdeme aj riešenie tejto situácie,“ konštatoval generál Pavel.