V Katalánsku sú šance vyrovnané

Strany, ktoré si želajú nezávislosť španielskeho regiónu, by volilo 46 percent ľudí. Tie, ktoré samostatnosť Katalánska odmietajú, majú rovnakú podporu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Metroscopia, o ktorom informovala agentúra Reuters.

"My Katalánci sme ukázali svetu, že máme kapacitu a vôľu stať sa samostatným štátom. A 21. decembra to musíme potvrdiť,“ citoval portál TheLocal.es z víkendového vyhlásenia bývalého šéfa katalánskej vlády Carlesa Puigdemonta, ktorého Madrid zosadil z funkcie a úrady ho obvinili z porušenia ústavy. Katalánsky politik aj s viacerými kolegami ušiel do Belgicka. Tam čaká na vyjadrenie súdu, či ho Brusel vydá na trestné stíhanie.

Prieskum Metroscopie pre denník El País tiež ukázal, že len 24 percent opýtaných chce, aby Katalánsko po voľbách pokračovalo v snahách o nezávislosť. Až 71 percent respondentov uprednostňuje politickú dohodu, ktorá bude znamenať, že región zostane súčasťou Španielska. Katalánska kríza vyvrcholila 1. októbra, keď sa v oblasti konalo referendum, ktoré Madrid označil za nelegálne. Proti hlasovaniu ústredná vláda zasiahla a neskôr prevzala časť kontroly nad regiónom, ktorého parlament vyhlásil nezávislosť. Konzervatívny premiér Mariano Rajoy na 21. decembra vyhlásil predčasné voľby v Katalánsku.

Premiér tým do značnej miery riskuje, lebo sa môže stať, že hlasovanie vyhrajú stúpenci samostatnosti. Na druhej strane má však situácia vplyv na dianie v separatistickom hnutí. Časť jeho predstaviteľov pripomína, že je potrebné sústrediť sa na reálnu politiku. Ľudia okolo Puigdemonta však pritvrdzujú rétoriku a kritikou nešetria ani Európsku úniu. Bývalý katalánsky premiér dokonca poskytol rozhovor ruskej televízii RT, ktorú kontroluje Kremeľ. Za to ho kritizovali aj viacerí jeho priaznivci.

"Očakávam, že po politickom konflikte sa dočkáme rokovaní. Ale budeme si musieť počkať na novú vládu v Katalánsku a vylúčené nie sú ani predčasné voľby v Španielsku,“ reagoval pre Pravdu politický expert Ramon Pacheco Pardo z King’s College v Londýne.