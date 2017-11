Tínedžer pripravoval útok počas koncertu Biebera, uznali ho vinným

Birminghamský súd uznal 17-ročného chlapca vinným z prípravy teroristického útoku počas koncertu kanadského speváka Justina Biebera v Cardiffe. Polícia zatkla Walesana, ktorého meno nemôžu zverejniť, ešte 30. júna. V jeho školskej taške našli kladivo a nôž. „Som vojakom Islamského štátu. Dnes som zaútočil v Cardiffe, pretože vaša vláda bombarduje ciele v Sýrii a Iraku. V budúcnosti sa stane viac takýchto útokov,“ napísal mladík.

Obžalovaný z kraja Rhondda Cynon Taf odmietol tvrdenie, že chcel čin skutočne vykonať a dodal, že mal „hlúpy záujem o krv a Islamský štát“, no útok by nespáchal. Uviedol, že nemá kópiu Koránu, neverí v islam a je šunku. „Chcel som vedieť, aké je jednoduché pre tých, ktorí majú teroristické sklony, dostať sa na internete k informáciám, keď polícia a vláda zasahujú proti radikalizácii a terorizmu. Chcel som vedieť, či je to možné – nie pre mňa, ale pre niekoho iného,“ objasnil.

Tínedžer polícii povedal, že cez službu Instagram komunikoval s niekým, kto vystupoval ako al-Bagdádí. Ten mu údajne napísal, že pôjde do pekla, pretože neverí v islam a ak sa chce dostať do raja, musí spáchať teroristický čin.

Počas vypočúvania priznal, že na Instagrame zverejnil materiály týkajúce sa útoku, no nikomu v skutočnosti nechcel ublížiť. Povedal tiež, že si do školy zobral kladivo a nôž, no nemal v pláne útočiť.

Waleskí tínedžeri odpovedajú na otázku, prečo si vybrali práve koncert Justina Biebera.

Polícia počas vyšetrovania zistila, že sa o Islamský štát začal zaujímať v júni 2016. Na internete hľadal informácie o útokoch z Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska. V počítači mal tiež kópiu propagandistického magazínu IS, v ktorom je opísané, ako spáchať útoky s pomocou noža a auta.

Niekoľko dní pred koncertom Biebera na štadióne Principality hľadal výrazy súvisiace s bezpečnosťou speváka alebo krádežou auta. Navštívil tiež webstránku, na ktorej opisujú, ako je možné niekoho zavraždiť nožom. V júni takisto na Instagrame zverejnil vlajku IS či obrázky spojené s terorizmom, ktoré nabádali k útoku v Cardiffe. Lee Porter z protiteroris­tickej jednotky uviedol, že na podozrivé správanie chlapca upozornili jeho kamaráti.

Ďalšie súdne pojednávanie naplánovali na 10. januára.