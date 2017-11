Turecké úrady vydali zatykače na ďalších 85 štátnych zamestnancov

Informovala o tom dnes agentúra Anadolu. Väčšinu zatykačov teraz vydali na niekdajších študentov policajnej akadémie, ktorí pred niekoľkými rokmi údajne ukradli otázky ku skúškam.

Ide o súčasť rozsiahleho ťahania autoritárskej vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana proti tisícom zamestnancov štátnej správy, ktorí sú podľa vlády členmi Gülenovho hnutia. Do svojich úradov sa mnohí z nich mali údajne infiltrovať s cieľom zvrhnúť Erdoganov režim. Pomôcť im k tomu mali aj ukradnuté otázky pre prijímacie skúšky do štátnej správy v roku 2010 aj pre iné testy, napríklad z anglického jazyka, ktoré uľahčujú prijímanie do tureckých štátnych úradov.

V kauze šírenie otázok a odpovedí vstupných testov už bolo pozatýkaných niekoľko stoviek štátnych zamestnancov. Napríklad vlani v marci začal s 230 obvinenými súd, v ktorom ako hlavní svedkovia obžaloby vystupovalo vyše dvesto ľudí, ktorí dané skúšky neurobili.

Tisícky ľudí už skončili za mrežami

Prokuratúra svoje obvinenia zakladá okrem iného na tom, že v prípade skúšok na miesta štátnych zamestnancov z roku 2010 odpovedalo 350 žiadateľov správne na všetkých 120 otázok. V desiatkach prípadov išlo o príbuzných a partnerov. Vyšetrujú ale boli aj ďalší, ktorí dosiahli výnimočne dobré výsledky.

Islamský duchovný Gülen, ktorý býval kedysi Erdoganovým spojencom, má v Turecku milióny priaznivcov a od roku 1999 žije v USA. Erdoganova vláda ho dlhodobo viní zo snahy ju zvrhnúť. O to sa mali podľa prokuratúry Gülen a jeho priaznivci pokúsiť už v decembri 2013 tým, že rozpútali korupčný škandál, ktorý zasiahol najvyššie poschodia politiky, vrátane Erdoganovho syna Bilala.

Najnovšie Ankara Gülena viní z vlaňajšieho júlového pokusu o prevrat, ktorý neúspešne vykonala časť armády. Gülen obvinenia z prípravy puču odmietol, naopak naznačil, že ho mohol zinscenovať sám Erdogan, aby zdôvodnil intenzívnejšie prenasledovanie svojich kritikov. Od júlového pokusu o puč sa obetí vládnych čistiek v štátnej správe stalo na 160 000 ľudí, vrátane sudcov, policajtov či učiteľov, z toho na 50 000 ľudí skončilo za mrežami.