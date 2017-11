Trump vraj zvažuje, kedy a ako presunie ambasádu v Izraeli

Prezident Donald Trump "aktívne zvažuje" termín a spôsob preloženie amerického veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. Oznámil to americký viceprezident Mike Pence počas návštevy misie židovského štátu v newyorskom sídle OSN.

Trump sľuboval presunutie ambasády počas svojej minuloročnej predvolebnej kampane, zatiaľ ale svoje rozhodnutie odkladal.

Americký Kongres schválil presun ambasády v Izraeli do „hlavného mesta“ Jeruzalema už v októbri 1995. Zastupiteľský úrad sa mal presťahovať do 31. mája 1999. Od tej doby ale všetci americkí prezidenti – Bill Clinton, George Bush mladší aj Barack Obama – každých šesť mesiacov podpisujú odklad platnosti zákona. Trump to zatiaľ posledný krát urobil tento rok v júni, ďalší krok možno teda očakávať začiatkom decembra.

Trumpov zámer vyvolal vlani značné pobúrenie hlavne medzi predstaviteľmi Palestíny a niektorých arabských krajín. Postavenie Jeruzalema je totiž jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael obsadil východný Jeruzalem za vojny v roku 1967, celé mesto potom vyhlásil za svoju nedeliteľnú metropolu. Medzinárodné spoločenstvo tento krok nikdy neuznalo. Palestínčania východnú časť mesta považujú za budúce hlavné mesto svojho štátu.

Pence v prejave uistil izraelských diplomatov o neutíchajúcej podpore Spojených štátov. Pripomenul Trumpove slová o tom, že „svet musí vziať na vedomie, že Amerika bude vždy stáť za Izraelom“. Štát Izrael je podľa amerického viceprezidenta „dôkazom nezlomného ducha židovského národa“.