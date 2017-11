Severná Kórea odpálila ďalšiu balistickú strelu

Agentúre Reuters správu potvrdili aj americkí predstavitelia, ktorí si želali ostať v anonymite. Ďalšie podrobnosti o strele zdroje neuviedli.

Pentagon v utorok potvrdil, že zaznamenal „pravdepodobný“ raketový štart zo Severnej Kórey. „Zistili sme pravdepodobný štart rakety zo Severnej Kórey, posudzujeme situáciu a poskytneme ďalšie podrobnosti, ak budú k dispozícii,“ povedal hovorca Pentagonu plukovník Robert Manning.

KĽDR strelu pravdepodobne vypustila z provincie Južný Pchjongan. Podľa informácií japonského vysielateľa NHK mohla strela pristáť v Japonsku.

Raketa letela smerom na východ a juhokórejská armáda analyzuje podrobnosti o štarte spolu so Spojenými štátmi, povedali juhokórejské armádne zdroje.

Dva vládne zdroje USA už skôr uviedli, že americkí vládni odborníci sa domnievali, že Severná Kórea môže v priebehu niekoľkých dní vykonať nový raketový test, čo by sa stalo po prvýkrát odkedy Severná Kórea odpálila raketu ponad Japonsko v polovici septembra.

Minulý týždeň Severná Kórea odsúdila rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o tom, že ju považuje za sponzora terorizmu.

Označenie umožňuje Spojeným štátom uvaliť viac sankcií, hoci niektorí odborníci tvrdia, že USA riskujú eskaláciu konfliktu.

Slovné prestrelky Trumpa a Kima

Trump si vymieňal urážky a hrozby so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a varoval vo svojom prvom prejave v OSN v septembri, že Spojené štáty by „úplne zničili“ Severnú Kóreu, ak by boli nútené brániť seba alebo svojich spojencov.

Washington opakovane povedal, že zvažuje všetky možnosti ohľadne rokovaní so Severnou Kóreou, vrátane vojenských, ale že uprednostňuje mierové riešenie, keď Pchjongjang odsúhlasí stiahnutie svojho jadrového programu.

Za týmto účelom Trump povzbudzoval krajiny na celom svete, vrátane hlavného spojenca Severnej Kórey a suseda, Číny, aby sprísnili a dodržiavali sankcie voči Pchjongjangu s cieľom presvedčiť ho, aby sa vzdal svojich zbrojných programov.

Severná Kórea neposkytla žiadne informácie, že je ochotná znova vstúpiť do dialógu o týchto podmienkach.

Severná Kórea obhajuje svoje zbrojné programy ako potrebnú obranu proti americkým „plánom na inváziu“. Spojené štáty, ktoré majú 28 500 vojakov v Južnej Kórei ako dedičstvo kórejskej vojny z rokov 1950–1953, popierajú akýkoľvek takýto zámer.