V Ženeve o Sýrii pod taktovkou dialógu

„V posledných mesiacoch hrá Moskva vedúcu úlohu v urovnaní konfliktu na Blízkom východe, a tým tlačí do úzadia rokovania o Sýrii v Ženeve pod patronátom OSN,“ konštatoval americký denník The Wall Street Journal pred ôsmym kolom rokovaní nazývaným ako Ženeva 8. Noviny tak potvrdili aj utorkový výrok politológa Sergeja Filatova, ktorý otvorene konštatoval, že nitky riešenia sýrskeho problému má v rukách Rusko. Ako v tejto súvislosti pripomenul, "to sa nepáči tým západným partnerom, ktorých samotný vývoj situácie zbavuje možnosti rozhodovať v prípade sýrskeho problému“.

„V každom prípade v súčasnosti Rusko vymenilo USA ako silu, ktorá je schopná mobilizovať zdroje v najdôležitejšom konflikte na Blízkom východe,“ konštatoval o. i. aj denník The Washington Post.

Prvý deň bez Damasku

Utorok, prvý deň rozhovorov, sa konal bez účasti predstaviteľov legitímnej vlády v Damasku. Dôvodom boli vyhlásenia niektorých sýrskych opozičných lídrov. Žiadali totiž zbavenie moci prezidenta Bašára Asada počas tzv. prechodného politického obdobia v Sýrii. Damask, ako aj Rusko, ako jeden z jeho strategických spojencov, však žiadajú, aby o ďalšom politickom osude prezidenta Asada rozhodovali výlučne sýrski voliči.

Ženevský proces naďalej považujeme za základný prvok, ktorého cieľom je politické riešenie a ako taký musí byť maximálne exkluzívny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov

Hovorkyňa OSN Alessandra Vellucciová napokon potvrdila, že sýrska vládna delegácia pricestuje do Ženevy o deň neskôr. Teda v stredu. Viesť ju bude tak ako v minulých kolách sýrsky stály predstaviteľ v OSN Bašár Džafarí. Podľa splnomocnenca OSN pre Sýriu Staffana de Mistura, predstavitelia tzv. umiernenej sýrskej opozície boli od začiatku vo Švajčiarsku. A to, ako konštatoval portál EADaily, napriek predchádzajúcim špekuláciám o ich možnej absencii na základe rokovaní „zdravej“ opozície (Rijád 2) v saudskoarabskej metropole pod taktovkou monarchie 22. až 24. novembra.

Je pritom prinajmenšom ironické, keď líder „rijádskej skupiny“ Saudská Arábia presadzuje v Sýrii „prechod od autoritatívneho systému k demokracii na princípoch uskutočnenia slobodných volieb“. Niektorí pozorovatelia dokonca tvrdili, že „rijádska skupina“ sa zaktivizovala predovšetkým po tom, čo Rusko nevylúčilo možnosť nahradiť miesto zatiaľ bezvýsledných rokovaní pod Alpami summitom v čiernomorskom Soči. Spomínané špekulácie sa napokon pokúsil v utorok ukončiť hovorca Kremľa Dmitrij Peskov: „Ženevský proces naďalej považujeme za základný prvok, ktorého cieľom je politické riešenie a ako taký musí byť maximálne exkluzívny.“ Podľa Peskova je to „veľmi zložitý a zdĺhavý proces, ktorý preto pozorne sledujeme a čakáme“.

Peskov: Bojujeme s teroristami

Na druhej strane, ako pripomína aj nemecká Deutsche Welle, pravda je, že prezidenti Ruska, Iránu a Turecka 22. novembra sa na rokovaní v Soči zhodli na zvolaní Kongresu sýrskeho národného dialógu a následného podpísania vyhlásenia, ktoré by vyzvalo sýrsku vládu a opozíciu na účasť na summite v Soči. Pôvodne sa mal uskutočniť 18. novembra, ale nakoniec rokovanie odložili. „Presný termín ešte neoznámili. Ruské informačné zdroje napriek tomu pred časom už spomínali 2. až 4. december,“ konštatuje Deutsche Welle.

V súvislosti novým kolom rokovaní v Ženeve sa často špekulovalo o možnosti vyhlásenia prímeria v bojoch na sýrskom území. Hovorca ruského prezidenta Peskov však dal jasne najavo nielen ruský postoj: „Bojujeme s teroristami. Nejde o konflikty s opozíciou, ale s teroristami, príslušníkmi tzv. Islamského štátu. Operácia proti IŠ bude pokračovať. Prímerie s teroristami je nemysliteľné.“

Doteraz posledné siedme kolo rokovaní v Ženeve sa skončilo 14 júla. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia sýrskej vlády, ako aj troch opozičných platforiem – „káhirskej“, „moskovskej“ a „rijádskej“. Splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura však musel priznať, že „napriek dosiahnutiu ďalšieho pokroku sa nepodarilo dosiahnuť prelom“.