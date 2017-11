Zomrel jeden z autorov kupónovej privatizácie Tomáš Ježek

Vo veku 77 rokov zomrel ekonóm, niekdajší poslanec a minister českej vlády Tomáš Ježek. ČTK to povedal bývalý premiér Petr Pithart. Ježek je spoločne s Václavom Klausom a Dušanom Třískom považovaný za otca kupónovej privatizácie a iniciátora ponovembrového transformačného procesu.

Bývalý česko-slovenský minister privatizácie Tomáš Ježek zomrel vo veku 77 rokov. Autor: SITA, Tomáš Benedikovič

Podľa Pitharta podľahol Ježek vážnej choroby. Niekdajšieho ministra považoval Pithart za priateľov a vídal sa s ním na pravidelných stretnutiach niekdajších členov vlády. „Na poslednom stretnutí sa Tomáš ospravedlnil, to bolo pred 14 dňami. Ja som nevedel, že je tak vážne chorý,“ povedal expremiér ČTK.

Podieľal sa na privatizácii Škody

Pripomenul, že Ježek bol autorom idey kupónovej privatizácie. „On sa nezriekal toho autorstva, hájil by to aj dnes, ale pripúšťal, že to nemôže byť jediná ani dominantná metóda,“ uviedol. Dodal, že Ježek sa podieľal aj na priamej privatizáciu Škody Auto nemeckému koncernu Volkswagen. Podľa Pitharta tiež Ježek upozorňoval na chyby, ktoré sa pri realizácii kupónovej privatizácie objavili.

Pithart uviedol, že si Ježka vážil. „Pre mňa bol ten naozajstný liberál bez bázne a hany, pretože bol hlboko veriaci evanjelik. To bol ten pôvodný škótsky liberalizmus Adama Smitha,“ dodal. Podobné postoje podľa neho boli a sú v Česku výnimočné.

Zeman: Zomrel človek, ktorý úprimne veril svojej práci

Ježek sa počas novembrovej revolúcie v roku 1989 zúčastnil založenie Občianskeho fóra. Potom patril k zakladajúcim členom Občianskej demokratickej aliancie (ODA), za ktorú šesť rokov zasadal v Poslaneckej snemovni. V roku 1995 prešiel z ODA do tábora ODS, z ktorej neskôr vystúpil.

Pred pádom komunistického režimu Tomáš Ježek pracoval v Ekonomickom a neskôr Prognostickom ústave Akadémie vied. V 90. rokoch pôsobil ako poradca vtedajšieho ministra financií Václava Klausa, po prvých slobodných voľbách viedol dva roky ministerstvo privatizácie, stál tiež na čele Fondu národného majetku. Dvakrát neúspešne kandidoval do Senátu, potom externe vyučoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Úmrtie Ježka komentujú politici, poukazujú na jeho schopnosti i zásady. „Zomrel človek, ktorý úprimne veril svojej práci a jej zmysle,“ uviedol prezident Miloš Zeman podľa svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka.