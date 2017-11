Trump vyzval na bojkot spravodajskej televízie CNN

„Mali by sme bojkotovať CNN, ktorá šíri falošné správy. Sledovať ju znamená totálnu stratu času,“ napísal prezident. Trump svojim tweetom reagoval na oznámenie hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej, že redaktori CNN sa nedostavia na každoročnú predvianočnú slávnosť, ktorú Biely dom pre novinárov a mediálnych manažérov usporiada v piatok.

Podľa agentúry Reuters sa prezident voči CNN vymedzuje aj na poli práva. O nákup spoločnosti Time Warner Inc., ktorá CNN vlastní, sa totiž uchádza telekomunikačný gigant AT & T Inc. Trump sa stavia proti tejto vlastníckej zmene a ministerstvo spravodlivosti požiadalo o jej súdny zákaz.

Podľa agentúry Reuters je ministerská žiadosť z hľadiska protimonopolnej legislatívy podivná, pretože AT & T nie je priamym konkurentom spoločnosti Time Warner a podniká v inej sfére. Ministerstvo poprelo, že by jeho postup mal akékoľvek politické motívy.