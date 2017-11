Kyjev a separatisti si vymenia zajatcov

Ukrajinská vláda sa dohodla s proruskými separatistami z východoukrajinského Donbasu na výmene vojnových zajatcov. Na rokovaní v bieloruskej metropole Minsku to potvrdili zástupcovia mierovej kontaktnej skupiny. Prvá fáza výmeny by sa mala uskutočniť do novoročných a vianočných sviatkov.