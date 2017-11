Trump pokarhal Mayovú. Vadilo jej, že zdieľal videá proti islamu

Americký prezident Donald Trump odkázal britskej premiérke Therese Mayovej, aby sa sústredila na „islamistický terorizmus v Británii“ po tom, čo Trumpa britská vláda kritizovala za zdieľanie protiislamských videí britského krajne pravicového zoskupenia.

Hovorca Mayovej v stredu uviedol, že prezident urobil chybu, keď na twitteri zdieľal príspevky zverejnené podpredsedníčkou krajne pravicovej skupiny Britain First (Británia na prvom mieste) Jayde Fransenovej.

„Nesústreďujte sa na mňa, sústreďte sa radšej na islamistický terorizmus v Spojenom kráľovstve,“ napísal Trump na twitteri.

Šéf Bieleho domu tento týždeň zdieľal tri videonahrávky, na ktorých je podľa Fransenovej vidieť násilnosti zo strany moslimov. Na videu, ktoré Trump k svojmu twitteru pripojil v utorok, je podľa popisku zachytený útok moslimského prisťahovalca na holandského chlapca s barlami.

U ľudí vyvolávajú strach

Na videu, ktoré sa objavilo na Trumpovom účte v stredu, je muž v moslimskom odeve, ktorý o zem rozbije sochu Panny Márie. Keď sošku rozbije, ostatní arabsky zvolajú: Boh je veľký (Alláhu akbar). Na druhom zázname potom podľa Fransenovej dav islamistov zhodí zo strechy chlapca, ktorého po dopade ubijú.

Hovorca britskej vlády za to Trumpa, ktorý má na twitteri 40 miliónov fanúšikov, v stredu kritizoval. „Nie je v poriadku, že to prezident urobil,“ uviedol. „Britain First usiluje o rozdelenie spoločnosti užívaním svojich nenávistných historiek, ktoré šíria lži a zvyšujú napätie. U poctivých ľudí vyvolávajú strach,“ dodal hovorca.

Vyzvali zrušiť návštevu Trumpa

Washington a Londýn sú blízki spojenci a britská premiérka Mayová bola prvým zahraničným štátnikom, ktorý navštívil USA po nástupe Trumpa do Bieleho domu. Mayová pri tej príležitosti povedala, že sa usiluje o „osobitné vzťahy“ s Washingtonom.

Britskí opoziční politici vládu vyzvali, aby zrušila pozvanie Trumpa na štátnu návštevu Británie. Pozvanie dostal americký prezident už krátko po svojej inaugurácii v januári z rúk Mayovia, dátum návštevy stále stanovený nebolo. V stredu ale Downing Street uviedol, že pozvanie naďalej platí.

Trump pri svojom pokarhaní Mayovú najprv označil zlým twitterovským účtom a svoj komentár adresoval inej uživateľke, ktorá má iba šesť fanúšikov. Tweet potom zmazal a poslal ho znovu, už s označením oficiálneho účtu britskej premiérky.