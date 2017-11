Trumpov zať vypovedal pred komisiou vyšetrujúcou údajný ruský vplyv

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na zdroj blízky vyšetrovaniu. Kushner odpovedal na otázky ohľadom bývalého hlavného bezpečnostného poradcu Bieleho domu Michaela Flynna.

Muellerova komisia Kushnera spovedala zhruba 90 minút a snažila sa okrem iného zistiť, či má Trumpov zať informácie, ktoré by hovorili vo Flynnov prospech. Podľa zdroja pred komisiou o Flynnovi vypovedalo niekoľko svedkov z okruhu Bieleho domu.

Potvrdenie o Kushnerovej výpovedi sa objavilo v čase, keď prokurátori pracujúci pre Muellerovu komisii odložili výpoveď o Flynnovej súkromnej obchodnej činnosti pred veľkou porotou.

Kampaň mal nariadiť Vladimir Putin

Dôvod tohto odkladu nie je podľa agentúry AP síce celkom jasný, ale v piatok Flynnovi právni zástupcovia upozornili Trumpových právnikov, že už s nimi informácie o vyšetrovaní ruského vplyvu nemôžu zdieľať. V Spojených štátoch sa právnici obhajoby bežne o informácie delia so svojimi kolegami, ktorí stoja na rovnakej strane. Podľa denníka The New York Times by to mohlo znamenať, že Flynn začal s Muellerovou komisiou spolupracovať.

Americké tajné služby na začiatku roka zverejnili, že kampaň, ktorá mala ovplyvniť minuloročné prezidentské voľby v USA, nariadil ruský prezident Vladimir Putin. Jej cieľom bolo podľa správy tajných služieb podkopať demokratický proces v krajine a pošpiniť demokratickú kandidátku Clintonovú.

Americké médiá neskôr informovali, že sa Flynn schádzal s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisljakom. Kontakty začali ešte pred novembrovými voľbami a pokračovali počas odovzdávania moci Trumpovi. Flynn nakoniec vo februári odstúpil. Oficiálnym dôvodom jeho nútenej rezignácie bolo, že o svojich stykoch s ruskou stranou mylne informoval viceprezidenta Mikea Pencea.