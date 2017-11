Praljaka, ktorý na pôde ICTY spáchal samovraždu, podrobia pitve

Telo niekdajšieho generála bosnianskych Chorvátov Slobodana Praljaka, ktorý v stredu po vypočutí verdiktu odvolacieho senátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) spáchal samovraždu, čoskoro podrobia pitve.

Sedemdesiatdvaročný Praljak bol odsúdený k 20 rokom za mrežami a odvolací súd v stredu jeho rozsudok potvrdil. Po vypočutí verdiktu odsúdený vykríkol „Odmietam váš rozsudok, Praljak nie je zločinec!“ a vytiahol z vrecka fľaštičku a jej obsah, v ktorej bola podľa prokuratúry „smrtiaca chemikália“, vypil. Predsedajúci sudca potom privolal lekára a čítanie verdiktov prerušil. Praljak zomrel následne v nemocnici.

Praljaka odsúdili v roku 2013 za zločiny spáchané počas vojny v Bosne a Hercegovine (1992–1995) na moslimov, vrátane prenasledovania, vyháňania a vraždenia.

Vo väzobnej väznici strávil už vyše 13 rokov, a keby nespáchal samovraždu, možno by sa už čoskoro dostal na slobodu. Do haagskej väznice bol prevezený 5. apríla 2004, teda pred 13 rokmi a takmer ôsmimi mesiacmi, a na rozdiel od ostatných piatich spoluobžalovaných odmietal dočasné prepustenie medzi rokovaniami tribunálu do domáceho väzenia v Chorvátsku.

Predseda chorvátskej vlády Andrej Plenkovič už v stredu označil rozsudok ICTY za morálne nespravodlivý. Chorvátski zákonodarcovia za Praljaka a obete vojny držali chvíľu ticha a uviedli, že si želajú, aby „smrť generála Praljaka bola posledným vojnovým činom“.