Príbuzní posádky zmiznutej ponorky žalujú argentínske námorníctvo

Príbuzní posádky argentínskej ponorky, ktorá zmizla 15. novembra v južnom Atlantiku, chystajú žalobu na argentínske námorníctvo. Sťažujú sa okrem iného na to, že im po zmiznutí ponorky dávali nepravdivé informácie.

Informoval o tom denník Clarín. Vyšetrujúca federálna sudkyňa Marta Yáňezová už tiež požiadala vládu, aby odtajnila informácie k prípadu. Medzinárodná pátranie po ponorke je zatiaľ stále neúspešné.

„Rozhodol som sa k sťažnosti pripojiť kvôli dezinformáciám, ktoré sme ako príbuzní posádky dostávali. Zamlčovali nám fakty a klamali nám,“ povedal otec jedného zo 44 členov posádky zmiznutej ponorky Alejandro Tagliapietra. Ku sťažnosti na námorníctvo sa zatiaľ pripojilo osem ľudí, Tagliapietra ale dúfa, že postupne ich bude viac.

V pondelok argentínske námorníctvo uviedlo, že posledná správa z ponorky ARA San Juan obsahovala správu o vybíjajúcej sa batérii a ohni na palube. Video je v anglickom jazyku. Zdroj: Fox News.

„V podstate nám povedali len to, že ponorka mala problém s komunikáciou,“ doplnil Tagliapietrov advokát. „Nepovedali nám nič o vode vo ventilácii, ani o požiari batérií. Keď tieto informácie vyšli v médiách, spočiatku tvrdili, že to nevedeli,“ uviedol advokát, podľa ktorého je potrebné objasniť, čo sa stalo, že to armáda musela skrývať.

Ak sa nevynorili, nedostatok vzduchu zrejme neprežili

Federálna sudkyňa Yáňezová, ktorá zmiznutie ponorky vyšetruje, zatiaľ predvolala ako svedka len argentínskeho ministra obrany Oscara Aguada. Nikoho z námorníctva zatiaľ predvolať nemôže, pretože zo zákona sú jeho členovia viazaní štátnym tajomstvom. „Nemôžem ich predvolať, ani požiadať o dokumentáciu, kým to prezident (Mauricio Macri) neodtajní,“ povedala sudkyňa podľa denníka Clarín.

Yáňezová zároveň pred niekoľkými dňami argentínskej tlači povedala, že sa zaoberá aj teóriou, že ponorka bola v oblasti na „dôvernej misii“. Podľa skorších informácií kontrolovala ponorka nelegálny rybolov v argentínskych výsostných vodách.

Posledné správy poslala ponorka San Juan 15. novembra ráno miestneho času, keď sa nachádzala asi 450 kilometrov od juhovýchodného pobrežia Argentíny. Odvtedy o nej nie sú žiadne správy. Tímy z viac než desiatky krajín, vrátane USA a Ruska, vybavené najmodernejšou technikou doteraz po ponorke márne pátrajú.

Podľa expertov je šanca na prežitie posádky, v ktorej je aj jedna žena, takmer nulová. Za normálnych okolností taká ponorka vypláva raz denne na hladinu, aby doplnila vzduch a dobila batérie. Pokiaľ ale bola nútená zostať pod hladinou, vydržala by posádka so vzduchom podľa odhadu expertov maximálne tak desať dní.