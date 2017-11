Americkej vláde vysychajú zdroje, financovanie skončí o týždeň

Ak by do 8. decembra nezvýšili vládny rozpočet, ocitnú sa bez prostriedkov nielen ministerstvá a vládne úrady, ale aj americké múzeá, národné pamätníky a rezervácie. Snemovňa reprezentantov má preto počas budúceho týždňa prísť s kompromisným návrhom, ktorý by odvrátil platobnú neschopnosť aspoň do Vianoc.

Vláda na svoje fungovanie potrebuje zdroje zo štátnej pokladnice, ktoré by v optimálnom prípade zabezpečil zákon o financovaní platný až do konca terajšieho rozpočtového obdobia, čiže do októbra 2018. To sa však zdá byť v tejto chvíli nemožné.

Bezprostredný výpadok peňazí má zabezpečiť chystané provizórium platné do 22. decembra, ktoré by potom malo nahradiť ďalšie provizórium platné do konca januára. Dovtedy vraj môže byť dohoda na stole.

Ďalšou komplikáciou je plán demokratov, ktorí chcú svoj súhlas s financovaním vlády Donalda Trumpa podmieniť „prílepkom“, ktorý by aspoň čiastočne riešil kontroverznú tému migrácie. Zákon pripravovaný demokratickými poslancami by zabezpečil právnu ochranu osôb bez platných dokumentov, ktoré do USA pricestovali ako deti. Týmto ľuďom, ktorých je v USA podľa odhadu 800 000, Trump opakovane pohrozil deportáciou.