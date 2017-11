Nemecký prezident sa stretol s Merkelovou, Seehoferom a Schulzom

S kancelárkou Angelou Merkelovou, bavorským premiérom Horstom Seehoferom a Martinom Schulzom chcel prezident hovoriť o možnostiach vytvorenia novej vlády. Po krachu rozhovorov CDU / CSU so slobodnými demokratmi (FDP) a Zelenými sa uvažuje o pokračovaní vlády veľkej koalície, teda CDU / CSU a SPD.

Konzervatívna únia CDU / CSU a sociálni demokrati vládli Nemecku v uplynulých štyroch rokoch. SPD po septembrových voľbách, v ktorých dosiahla rekordne nízky zisk, oznámila, že odchádza do opozície. CDU / CSU následne začala rokovať o vytvorení takzvanej jamajskej koalície s FDP a Zelenými. Tieto rokovania však minulý týždeň stroskotali.

Predseda SPD Schulz teraz čelí tlaku vnútri svojej strany i mimo nej, aby súhlasil s pokračovaním veľkej koalície, a zabránil tak predčasným voľbám. Odporcom nového hlasovania je okrem iného prezident Steinmeier, v ktorého sídle, berlínskom zámku Bellevue, sa Merkelová, Seehofer a Schulz stretli. Podľa prezidenta by nemali politici zodpovednosť zvaľovať späť na voliča.

Krátko pred stretnutím predsedov doterajších vládnych strán sa Steinmeier stretol aj s volebnými lídrami protiimigračnej a protiislamskej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Alexandrom Gaulandom a Alice Weidelovou.

Zakončil tak niekoľkodňovú sériu stretnutí s predstaviteľmi parlamentných strán. Táto schôdzka bola veľmi krátka, asi štvrťhodinová. Weidelová podľa svojich slov prezidentovi povedala, že účasť AfD v nemeckej vláde pripadá do úvahy najskôr po roku 2021, keď by sa mali konať budúce riadne parlamentné voľby. Gauland v rozhovore vylúčil, že by jeho strana podporila menšinovú vládu CDU / CSU, na ktorej čele by stála Merkelová.

Sporný glyfosát

Menšinová vláda je jednou z možností povolebného usporiadania v Nemecku. Aby o nej CDU „vážne uvažovala“ vyzvala Merkelovú napríklad Hospodárska rada jej strany. Tá sa obáva, že by pokračovanie veľkej koalície bolo možné len za cenu veľkých ústupkov v prospech sociálnych demokratov.

Pred zámkom Bellevue, kam Merkelová, Seehofer a Schulz krátko pred 20:00 SEČ dorazili, sa zišla asi stovka ľudí, ktorí demonštrovali proti schváleniu päťročného predĺženia licencie kontroverzného pesticídu glyfosát. „Hop, hop, hop – glyfosátu stop,“ volali.

Schválenie licencie glyfosátu v rámci Európskej únie na ďalších päť rokov vyvolalo roztržku v dosluhujúcej nemeckej vláde. Hoci v kabinete ohľadom tejto otázky nepanovala zhoda, hlasoval minister poľnohospodárstva Christian Schmidt (CSU) v pondelok v Bruseli za predĺženie povolenia.

Ministerka životného prostredia Barbara Hendriksová (SPD) bola pritom výslovne proti. Podľa šéfa sociálnych demokratov Schulza kauza glyfosát vážne narušila dôveru medzi koaličnými partnermi. Ministra Schmidta v utorok kritizovala aj kancelárka Merkelová.