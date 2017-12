Námorníctvo ukončilo misiu na záchranu posádky stratenej ponorky

Argentínske námorníctvo ukončilo snahy o záchranu 44 členov posádky ponorky ARA San Juan, ktorá sa stratila pred dvoma týždňami. Vo štvrtok to oznámil jeho hovorca Enrique Balbi. „Napriek veľkému vynaloženému úsiliu nebolo možné ponorku lokalizovať,“ uviedol s tým, že pátranie po nej predĺžili o „viac ako dvojnásobok dní, ktoré by rozhodli o možnostiach záchrany posádky“. Odkazoval tak na odhadované obdobie, počas ktorého by zásoba kyslíka v ponorenom plavidle námorníkom vystačila na prežitie.

Balbi sa zároveň vyjadril, že zatiaľ neexistujú dôkazy o náleze vraku ponorky v preskúmaných oblastiach. Operácia sa podľa jeho slov zmenila zo záchrannej misie na pátranie po vraku, ktorý zrejme leží na morskom dne na mieste, kde sa predpokladá, že ARA San Juan zmizla. Po plavidle pátrajú lode, lietadlá, ponorky a štyritisíc ľudí z viacerých krajín sveta.

Ponorka smerovala z námornej základne Ushuaia na úplnom juhu krajiny na základňu Mar del Plata. Na základňu ju povolali po tom, ako jej posádka nahlásila skrat v batériách. Kontakt s ňou stratili v stredu 15. novembra ráno, keď sa nachádzala asi 400 kilometrov od pobrežia. Pár dní po strate kontaktu záchranári zaznamenali zvuk – hydroakustickú anomáliu, ktorú mohla spôsobiť implózia ponorky, píše spravodajský portál BBC.

Viacerí rodinní príslušníci členov posádky po zverejnení správ o možnom výbuchu v ponorke obvinili námorníctvo, že im klamalo a udržiavalo ich vo falošnej nádeji. Ďalší naopak vinia ozbrojené sily z korupcie a vládu z toho, že do bezpečnosti ponorky neinvestovala dostatok prostriedkov.