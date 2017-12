Švajčiarska dedina schválila odmenu 60-tisíc eur pre nových obyvateľov

Štvrtkového referenda sa zúčastnilo sto obyvateľov Albinenu. Za vyplácanie peňažného daru novým obyvateľom sa ich vyslovilo 71, proti ich bolo 29. Starosta obce Beat Jost uviedol, že ho „jasný výsledok“ hlasovania potešil.

Jednotlivci po prisťahovaní do dedinky, ktorá leží vo výške okolo 1 300 metrov nad morom vo švajčiarskom kantóne Wallis, dostanú na základe schválenej vyhlášky 25 000 frankov, rodina s dvoma deťmi 70 000 frankov. S prijatím daru sa však spájajú aj isté povinnosti.

Záujemcovia musia mať menej ako 45 rokov a do Albinenu si musí prehlásiť trvalé bydlisko. Predložiť musia tiež projekt na stavbu domu so všetkými povoleniami, prípadne kúpnu zmluvu na dom. Minimálna investícia v oboch prípadoch musia byť 200 000 frankov. Ak by sa desať rokov od začiatku stavby nehnuteľného majetku alebo jeho kúpy z Albineun odsťahovali, museli by darovanú sumu obci vrátiť späť. Cudzinci musia navyše predložiť povolenie na pobyt vo Švajčiarsku.

Správa o chystanom opatrení sa v uplynulých dňoch objavila vo viacerých svetových médiách – a vyvolala značnú pozornosť. Starosta Albinenu Jost sa však posťažoval, že médiá neinformovali o všetkých podmienkach získania sumy. „Chybné spravodajstvo spôsobilo zbytočný rozruch a zmätky,“ povedal starosta agentúre DPA. Po horskej dedine s kostolíkom a typickými drevenými domčekmi sa zrazu začali potĺkať ľudia, ktorí sa chceli nasťahovať, netušili však o podmienkach získania daru.

Podľa starostu do Albinenu prišla v uplynulých dňoch dokonca skupinka Talianov so zbalenými kuframi. Švajčiarski novinári pri písaní reportáží v dedinke narazili dokonca aj na jednu ženu z Brazílie a druhú z Kamerunu. Obe vraj dlhodobo vo Švajčiarsku žijú a prišli zistiť bližšie informácie o možnosti získania odmeny.

Albinen nie je jedinou švajčiarskou obcou, ktorá bojuje s odlivom obyvateľov. Niektoré z nich v snahe prilákať nových obyvateľov zlacneli pozemky, iné zaviedli hromadnú dopravu zadarmo, napísala švajčiarska stanice SRF. Dedine Gondo na talianskej hranici sa vďaka nízkym cenám elektriny dokonca podarilo uzavrieť zmluvu so softvérovou spoločnosťou, ktorá sa v nej usídlila.