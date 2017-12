Začali sa výsluchy katalánskych exministrov, majú šancu opustiť väzenie

Konanie sa koná preto, že ich kauzu pred týždňom prevzal nový sudca. Španielske médiá očakávajú, že by mohol rozhodnúť o prepustení všetkých desiatich Kataláncov na kauciu.

Ako prvý predstúpil pred sudcu najvyššieho súdu Pabla Lllarenu bývalý katalánsky vicepremiér Oriol Junqueras. Po ňom má prísť na rad ďalších sedem exministrov, medzi ktorými sú aj dve ženy. Ako poslední zrejme budú vypovedať lídri katalánskych separatistických organizácií Omnium a Katalánske národné zhromaždenie (ANC) Jordi Cuixart a Jordi Sánchez.

Pred súdnou budovou čaká na správy zo súdnej siene niekoľko desiatok novinárov a priaznivcov a príbuzných uväznených. Dorazil rad katalánskych politikov, napríklad aj bývalý katalánsky premiér Artur Mas, ktorý bol tento rok odsúdený k dvojročnému zákazu činnosti za nezáväzné hlasovanie o nezávislosti Katalánska z roku 2014.

Llerena pustil katalánskych politkov

Uväznených politikov a aktivistov podporil aj katalánsky expremiér Carles Puigdemont. „Chceme vás doma. Musíte opustiť väznicu, pretože ste do nej nikdy nemali vstúpiť. Urobte všetko, čo je potrebné, aby ste sa dostali von. Máme veľa práce a potrebujeme vás,“ napísal v noci na piatok na twitteri Puigdemont, ktorý je so štyrmi exministrami v Bruseli, kde čaká na rozhodnutie belgickej justície o vydaní do Španielska. Súdne konanie v Bruseli je naplánované na pondelok.

Sudca Llarena požiadal o pridelenie kauzy preto, že má na starosti prípad členov bývalého vedenia katalánskeho parlamentu. Tí sú tiež obvinení zo vzbury kvôli snahám o nezávislosť Katalánska a vo väzbe nie sú, pretože im Llarena pred troma týždňami stanovil možnosť kaucie. Sudca nemá lehotu pre svoje rozhodnutie. Španielske médiá ale očakávajú, že by mohol rozhodnúť už v piatok. Ak stanovia kauciu pre prepustenie z väzby, vyjdú obvinení z väzenia zrejme až v sobotu.

Zaplatiť kauciu mieni organizácia ANC, ktorá tak urobila už v prípade bývalého vedenia katalánskeho parlamentu. Podpredseda ANC Agustí Alcoberro dúfa, že kaucia pre jednotlivých politikov nebude taká vysoká, ako bola v prípade bývalej predsedníčky parlamentu Carme Forcadellovej. Za ňu musela ANC zložiť 150 000 eur).