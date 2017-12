Schulz a Merkelová začnú diskutovať o novej veľkej koalícii

Predseda nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Martin Schulz vyhlásil, že existuje veľa možností, ako vytvoriť novú vládu, a malo by sa o nich rokovať. Veľká koalícia podľa neho nie je automatická. Predák SPD to povedal potom, čo nemecký denník Bild informoval o dohode šéfov strán dosluhujúcej veľkej koalície na začatie rozhovorov o vzniku opätovnej koalície konzervatívnej únie CDU/CSU a SPD.

Schulz v piatok podľa agentúry Reuters poprel, že už dal zelenú k vytvoreniu ďalšej veľkej koalície. Bulvárny Bild pritom napísal, že nemecká kancelárka a šéfka kresťanských demokratov (CDU) Angela Merkelová, Horst Seehofer zo sesterskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Schulz sa na štvrtkovom večernom stretnutí u prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera dohodli na začatí prieskumných rozhovorov o budúcej koalícii.

Schulz povedal, že vláda konzervatívcov a SPD nie je hotovou vecou. V jeho strane vraj panuje široká zhoda na tom, že nemožno vylúčiť žiadnu možnosť vytvorenia novej vlády. „Môžem vám povedať, že sme o situácii diskutovali na stretnutí Predsedníctva SPD … Pokiaľ ide o vytvorenie novej vlády, bola tam široká podpora nevylučovania žiadnej možnosti,“ vyhlásil Schulz.

Schulz chce reformu EÚ

Podľa neho bude SPD o takýchto možnostiach rokovať na straníckom zjazde budúci týždeň. Ako jednu z kľúčových podmienok účasti SPD na vláde pritom spomenul podporu reformy Európskej únie.

Podľa informácií Bildu sa všetci traja stranícki lídri vo štvrtok u prezidenta najskôr zhodli, že preberú všetky mysliteľné varianty vytvorenia novej vlády. Do úvahy pritom pripadá pokračovanie veľkej koalície, menšinová vláda alebo nové voľby. Na konci rokovania sa potom vraj politickí predáci dohodli, že začnú rozhovory o veľkej koalícii.

Ak by s koaličnými rozhovormi zjazd SPD súhlasil, mohli by sa do Vianoc uskutočniť až dve kolá sondážnych rozhovorov medzi CDU/CSU a SPD, napísal Bild.

Šéfovia strán v piatok o výsledkoch rokovaní u prezidenta informovali grémiá svojich strán, napísala DPA.

Podľa agentúry Reuters v piatok nemenovaný stranícky zdroj potvrdil, že Merkelová, Seehofer a Schulz sa vo štvrtok dohodli na začatí rozhovorov, ktorých cieľom je nájsť východisko z politického patu. Stranícki predáci podľa zdroja Reuters hovorili o rôznych variantoch, vrátane vytvorenia menšinovej vlády na čele s Merkelovou, ale vyjadrili svoju skepsu voči takejto možnosti.

Merkelová teraz vsádza na ďalšiu vládnu spoluprácu s SPD potom, čo skrachovali koaličné rokovania konzervatívcov s liberálnou FDP a Zelenými. SPD pritom po septembrových voľbách ústami Schulza oznámila úmysel odísť do opozície.