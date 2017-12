Turecký súd poslal dvojicu Čechov na 6 rokov do väzenia. Spolupracovali s Kurdmi

Pre prípadné vydanie občanov na výkon trestu do Česka by bolo nutné, aby Praha akceptovala rozsudok. Podľa ministra Zaorálka ale je ťažké uznať verdikt tureckého súdu, pretože ide proti českej ústave.

Turecký odvolací súd potvrdil dvom Čechom trest šiestich rokov a troch mesiacov väzenia za spoluprácu s bojovníkmi milícií sýrskych Kurdov YPG, ktorých Ankara považuje za teroristickú organizáciu.

Advokáti českých občanov podali koncom novembra dovolanie na najvyšší turecký súd, ktorého rozhodovanie môže trvať tri až deväť mesiacov, povedala ČTK hovorkyňa ministerstva zahraničia Michaela Lagronová.

Mierili do Iraku

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas zostávajú vo väznici vo Vane na juhovýchode Turecka, kde boli vo väzbe aj po vynesení rozsudku prvostupňového súdu tento rok v auguste. Česi tvrdia, že sú humanitárni aktivisti a že mierili do Iraku, kde chceli zriadiť poľnú nemocnicu. Boli zadržaní vlani v novembri na tureckej hranici. Podľa obžaloby niekoľkokrát navštívili tábory „teroristov“ v Turecku. Česko, na rozdiel od Turecka, milície sýrskych Kurdov YPG nepokladá za teroristickú organizáciu.

„Odvolací súd potvrdil rozsudok prvostupňového súdu. Obaja odsúdení majú možnosť podať dovolanie na Najvyšší súd, čo ich advokáti už urobili,“ uviedla Lagronová. Česká diplomacia je podľa nej v kontakte s rodinami aj právnymi zástupcami odsúdených a snažia sa im poskytnúť maximálnu podporu a servis. Vo väznici navštevuje oboch Čechov konzulka Českej republiky v Turecku. „Teraz musíme počkať na verdikt Najvyššieho súdu, musíme ctiť nezávislosť tureckých súdov,“ dodala.

Trest by si mohli odpykať doma

Končiaci minister zahraničia Lubomír Zaorálek (ČSSD) po vynesení neprávoplatného rozsudku tento rok v lete vyjadril veľké sklamanie a veril, že súd vyššej inštancie vyhodnotí prípad dvoch Čechov inak. Vtedy povedal, že o ďalšom postupe v procese chce hovoriť so svojím náprotivkom Mevlütom Çavusogluom. Terajšia vláda podala tento týždeň demisiu, nový šéf diplomacie – zrejme doterajší minister obrany Martin Stropnický (ANO) sa ujme funkcie pravdepodobne 13. decembra.

Pre prípadné vydanie občanov na výkon trestu do Česka by bolo nutné, aby Praha akceptovala rozsudok, teda že sa obaja odsúdení podieľali na teroristickej činnosti. Podľa Zaorálka ale je ťažké uznať verdikt tureckého súdu, pretože to ide proti českej ústave. „Je dosť ťažké, aby u nás niekto bol vo väzení za niečo, čo u nás nie je pokladané za trestný čin,“ povedal v auguste minister.