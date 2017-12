Na návrate migrantov zarobí Prince?

Mnohých z nich, ktorých hnala pôvodne vidina lepšej budúcnosti v Európe, tak zachránia pred smrťou v saharskej púšti či pred utopením vo vodách Stredozemného mora. V drvivej väčšine prípadov to však nerieši ich každodenné útrapy, boj o prežitie.

„Pôjde predovšetkým o migrantov, ktorí žijú v neľudských podmienkach v líbyjskom tábore neďaleko Tripolisu. Sú medzi nimi ženy aj deti. Väčšina pochádza zo západnej Afriky,“ povedal pre AFP Músa Faki Mahamat, šéf komisie Africkej únie (AÚ), na adresu výsledku rokovania únie a afrických krajín, ktoré privítalo Pobrežie Slonoviny. Jeho kolega z AK Alfa Conde pritom nezabudol pripomenúť, že „Afrika neočakáva iba pomoc zvonku, ale koná aj samostatne“. Ako príklad uviedol Maroko, ktoré na prepravu migrantov poskytlo lietadlá. „Boli by sme radi, ak by v tomto smere únia podporila marockú stranu,“ dodal Conde.

Marshallov plán pre Afriku

Do realizácie akéhosi Marshallovho plánu pre Afriku by mala Európa v konečnom dôsledku investovať až 44 miliárd eur. Samotná operácia „dobrovoľného návratu“ migrantov do vlasti sa uskutoční na základe dohody tzv. pracovnej skupiny zloženej z predstaviteľov EÚ, AÚ a OSN. Plán obsahuje nielen pomoc tým migrantom, ktorí sa chcú dobrovoľne vrátiť do vlasti, ale cieľom je spolupracovať aj na presídlení osôb, ktoré sú odkázané na medzinárodnú ochranu. Tak ako to napríklad Európe navrhol na summite v Abidžane aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. "Cieľ oznámime čoskoro. Len čo zatkneme obchodníkov s ľuďmi a zlikvidujeme sieť, ktorej stopy v podobe platieb vedú do bánk podporujúcich teroristov v oblasti,“ upozornil francúzsky líder.

Podľa viacerých zdrojov informácie o fungujúcich sieťach obchodu s ľuďmi poskytla nemecká strana. Nemecko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Čad, Niger, Líbya. Konžská republika, Maroko, OSN, EÚ a AÚ už dostali poverenie konať v súvislosti s likvidáciou novodobých otrokárov v Líbyi. Tento týždeň americká spravodajská televízna stanica CNN zverejnila video, ktoré zachytáva dražbu otrokov v tejto severoafrickej krajine. Napriek tomu Tripolis od začiatku existenciu otrokárov v krajine dôrazne odmieta. Nemôže však poprieť, že centrom záujmu „verbovateľov“ migrantov sú hlavne mladí, neskúsení, a teda často naivní mladí ľudia.

Ide o miliardy európskych eur

Pach možného tučného balíka eur z Európy ako prvý zacítil Eric Prince, zakladateľ súkromnej vojenskej spoločnosti Academi. Predtým Blackwater, smutne známej napríklad z Iraku. Tripolis napriek tomu koketuje s myšlienkou založenia súkromnej polície. Inšpiroval ho práve Prince.

„Frontier Services Group (FSG) dokáže vybudovať policajné sily, ktoré by úspešne čelili nelegálnej migrácii v oblasti,“ povedal na rovinu jej šéf Prince. Ako pritom v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zdôraznil, nezákonnú migráciu zo Sudánu, z Čadu a Nigeru môže zastaviť novovybudovaná líbyjská hraničná polícia operujúca pozdĺž južných hraníc krajiny. Má dokonca aj konkrétny návrh. Spočíva vo vytvorení troch základní na území Líbye, v ktorých by odovzdávalo skúsenosti 750 zahraničných inštruktorov z jeho spoločnosti. Zároveň by ich nasadzovali aj v teréne spoločne s Líbyjčanmi.

Kto je Prince?

Denník Corriere della Sera pripomína, že zakladateľ Academi má blízko k prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Sestra šéfa spoločnosti miliardárka a filantropka Elizabeth „Betsy“ DeVos je totiž ministerkou školstva v súčasnej vláde USA. Napokon Prince daroval do Trumpovej volebnej kampane 250 miliónov dolárov.

Do povedomia svetovej verejnosti sa spoločnosť Blackwater dnes „premaľovaná“ na Academi a poskytujúca služby mnohým štátnym organizáciám, dostala v čase amerického vojenského vpádu do Iraku. Po jeho skončení čelila obvineniam hlavne z vraždenia civilného obyvateľstva a z nelegálneho obchodovania so zbraňami. Príslušníci Blackwater sa aktívne zúčastňovali na vojenských operáciách aj v Afganistane. Prince priznal, že mal v pláne do krajiny vyslať až 5,5 tisíca žoldnierov z FSG, ale v Kábule vraj nenašiel pochopenie. Činnosť Princeových ľudí však má aj „svetlé“ momenty. Ako v prípade pomoci počas odstraňovania následkov uragánu Catrina. Samozrejme, že aj tam išlo o poriadny finančný balík v podobe štátnej finančnej dotácie.

V roku 2009 sa Prince vzdal postu generálneho riaditeľa spoločnosti Academi. Založil už spomínanú FSG, ktorá dodnes rieši problematiku spojenú s bezpečnosťou, logistikou, ako aj leteckou dopravou v Afrike.