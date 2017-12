FBI odvolala agenta z vyšetrovania údajného ruského zásahu do volieb USA za správy proti Trumpovi

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) odvolal jedného zo svojich agentov z vyšetrovania údajného zásahu Ruska do volieb USA. Dôvodom sú jeho textové správy, ktoré boli namierené proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pre agentúru AP to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou. Podľa neho agenta, ktorý pracoval aj na vyšetrovaní Hillary Clintonovej v prípade používania jej súkromného emailu na vládne účely, odvolali už v lete.

Hovorca špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý spomínané vyšetrovanie vedie, uviedol, že Petra Strzoka odvolal „hneď ako sa o obvineniach voči nemu dozvedel“. K odvolaniu agenta z vyšetrovania podľa AP sa FBI zrejme rozhodlo preto, aby poslúchlo ministerstvo spravodlivosti, ktoré žiadalo o zamedzenie politického zaujatia a zvýhodňovania.

Povaha Strzokových správ ani ich adresáti nie sú známe. Prípad vyšetruje generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti.