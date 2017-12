Sonar zaznamenal objekt, ktorý by mohol byť stratenou ponorkou

Pátranie po stratenej argentínskej ponorke môže urýchliť nový obraz bližšie neidentifikova­teľného objektu ležiaceho na dne mora. Rozmazaná snímka vytvorená sonarom ukazuje objekt dlhý približne 60 metrov, ktorý sa nachádza 477 metrov pod morskou hladinou. Ponorka ARA San Juan je dlhá 66 metrov. Snímku momentálne preskúmava ruské bezobslužné ponorné plavidlo. Prešetrenie obrazu v sobotu kompetentné orgány určili za „prioritné“.

Hovorca argentínskeho námorníctva Enrique Balbi upozornil, že snímka zo sonaru je nejasná a je potrebné mať vizuálny kontakt. Dodal tiež, že ak obraz neposkytne žiadne nové stopy, pátranie po ponorke sa zameria na ďalšie signály, ktoré zaznamenali v južnom Atlantiku, na miestach, kde s plavidlom naposledy nadviazali kontakt.

Ponorka so 44 ľuďmi na palube smerovala z námornej základne Ushuaia na úplnom juhu krajiny na základňu Mar del Plata. Na základňu ju povolali po tom, ako jej posádka nahlásila skrat v batériách. Kontakt s ňou stratili v stredu 15. novembra ráno, keď sa nachádzala asi 400 kilometrov od pobrežia. Pár dní po strate kontaktu záchranári zaznamenali zvuk – hydroakustickú anomáliu, ktorú mohla spôsobiť implózia ponorky. Vo štvrtok argentínske námorníctvo informovalo, že ukončilo snahy o záchranu členov posádky, no pátracia akcia po plavidle stále pokračuje. Do operácie je zapojených viacero krajín sveta.