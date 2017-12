Kim Čong-un navštívil továreň, ktorá vyrobila pneumatiky na nákladiak prevážajúci novú balistickú raketu

Severokórejský líder Kim Čong-un navštívil továreň, ktorá vyrobila pneumatiky na obrovské nákladné auto použité pri prevážaní novej medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorú armáda otestovala v stredu. V nedeľu o tom informovali štátne médiá. Vodca sa počas svojej návštevy poďakoval robotníkom za to, že pneumatiky pre vozidlo s deviatimi nápravami vyrobili bez toho, aby sa spoliehali na dovážané vybavenie. Zároveň ich vyzval k snahe zvýšiť produkciu, aby uspokojili „každým dňom narastajúce potreby rozvoja ekonomiky a posilňovania národnej ochrany“, píše štátna tlačová agentúra KCNA.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) otestovala balistickú raketu Hwasong-15 v stredu ráno. Podľa juhokórejskej armády raketu Severokórejčania vystrelili z oblasti severne od ich metropoly Pchjongjang, letela 960 kilometrov a spadla do Japonského mora. Predpokladá sa, že raketa je schopná zasiahnuť ciele vzdialené až 13-tisíc kilometrov, a tak by dokázala doletieť napríklad až do Washingtonu.