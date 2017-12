Berlín pridá migrantom, ktorí sa dobrovoľne vrátia domov

Do konca februára budúceho roka budú môcť rodiny získať nad rámec súčasnej dávky príspevok vo výške do 3000 eur na obstaranie bývania alebo vybavenia, v prípade jednotlivcov pôjde o sumu do 1000 eur. Informoval o tom nemecký nedeľník Bild am Sonntag.

Doteraz dostávajú utečenci, ktorí sa ešte pred koncom azylového konania rozhodnú pre návrat do vlasti, 1200 eur v prípade osôb starších ako dvanásť rokov, deti dostávajú 600 eur. Rodina s jedným dieťaťom by tak vďaka novému bonusu mohla získať až dvojnásobok súčasnej sumy.

„Ľudia sú tým najhnusnejším spôsobom navádzaní k tomu, aby sa nedomáhali svojich práv,“ zhodnotil finančnú prémiu Günter Burkhardt, šéf organizácie Pro Asyl, ktorá pomáha utečencom. Upozornil na to, že príplatok bude vyplácaný len tri mesiace, čo môže migrantov viesť k unáhleným rozhodnutiam. Tento krok nemeckej vlády považuje za „výpredaj právneho štátu“.

Podľa Bild am Sonntag súčasný príspevok na návrat do vlasti využilo medzi tohtoročným februárom a októbrom asi 8640 ľudí. V Nemecku žije 115 000 osôb, ktorým úrady odmietli udeliť azyl, v období od januára do septembra dostalo príkaz na opustenie Nemecka 35 000 utečencov. Vyhostených bolo v tom istom období 19 520 ľudí.