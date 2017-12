Maril Trump spravodlivosť? Jeho kritici tvrdia, že áno

Flynn sa v piatok priznal, že Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) podával lživé informácie o svojich stykoch s bývalým ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom. Trumpov tweet naznačuje, že šéf Bieleho domu možno vedel o Flynnových klamstvách predtým, než vyzval šéfa FBI, aby jeho bývalého poradcu nevyšetroval, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na právnych expertov. Ak Trump vedel, že Flynn klamal FBI, a napriek tomu povedal vyšetrovateľom, aby sa prípadu ďalej nevenovali, potom to predstavuje marenie spravodlivosti, uvádzajú prezidentovi kritici.

Donald Trump (vľavo) a Michael Flynn Autor: Reuters, Carlos Barria

Denník The Daily Telegraph pripomenul, že marenie spravodlivosti je jedným z dôvodov, ktorý môže viesť k začatiu procesu impeachmentu, teda ústavnej žaloby, ktorá by prezidenta zbavila úradu.

„Musel som generála Flynna vyhodiť, pretože klamal viceprezidentovi a FBI. K týmto klamstvám sa priznal. Je to hanba, pretože jeho činy počas prechodného obdobia (teda po novembrovom zvolení a pred januárovou inauguráciou Trumpa) boli v súlade so zákonom. Nebolo čo skrývať!“ napísal prezident v sobotu na twitteri.

Poradcovia Bieleho domu sa v nedeľu pokúsili podozrenie rozptýliť tvrdením, že sobotňajší Trumpov vzkaz na twitteri v skutočnosti nepísal prezident. Autorom je údajne istý John Dowd, jeden z členov prezidentského právneho tímu. Sám Dowd odmietol záležitosť komentovať.

Denník The New York Times v nedeľu napísal, že Flynn sa o svojom kontakte s Kisljakom radil s väčším počtom prezidentských poradcov, ktorí pracovali na zlepšení vzťahov s Ruskom.

Newyorský denník sa údajne dostal k emailovej korešpondencii, ktorú si v tom čase, teda vlani v decembri, poradcovia vymieňali medzi sebou. Poradkyňa Kathleen McFarlandovej v jednom z emailov napísala, že protiruské sankcie, ktoré tesne pred odchodom z Bieleho domu vyhlásil exprezident Barack Obama, mali za cieľ poškodiť Trumpove šance na víťazstvo vo voľbách. Pre prezidenta by podľa McFarlandovej mohlo byť ťažké uvoľniť za týchto okolností napätie s Ruskom, „čo mu práve vyhralo voľby“.

Podľa The New York Times sa Trumpovi poradcovia báli, že špirála sankcií medzi Moskvou a Washingtonom by neustále pripomínala ruské zasahovanie do amerických volieb, čo by mohlo prezidentovo víťazstvo vo voľbách spochybniť. Flynn mal v rozhovore s Kisljakom zariadiť, aby ruská reakcia bola zdržanlivá.