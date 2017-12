Saakašvili organizuje nový majdan. Proti Porošenkovi

Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili, ktorý je kľúčovou osobnosťou ukrajinskej prozápadnej opozície, vyzval Ukrajincov k tomu, aby vybudovali na hlavnom Kyjevskom námestí protestný tábor. Urobiť by tak podľa neho mali, ak by parlament do týždňa neprijal zákon o impeachmente prezidenta Petra Porošenka.