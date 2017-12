Porošenko sa vidí v EÚ a NATO, problém je aj korupcia

"So vstupom do únie súhlasí 56 percent obyvateľov,“ poznamenal portál Radio Liberty. Horší je pohľad na alianciu, v ktorej by sa rado videlo 43 percent Ukrajincov. Pre úplnosť však treba dodať, že je to dvojnásobný nárast v porovnaní spred pár rokov.

Problém spočíva v tom, že téma EÚ a NATO je veľmi predčasná, lebo Ukrajina nespĺňa politické, vojenské, právne a hospodárske kritériá pre účasť v oboch blokoch. Bývalý veľvyslanec USA v Kyjeve Steven Pifer reagoval prekvapene na Porošenkov zámer: "Nie som si istý, či referendum má zmysel s ohľadom nedostatočnú podporu v obidvoch organizáciách teraz, aby sa Ukrajina vydala na cestu k členstvu. Lepší smer je prehĺbiť praktickú spoluprácu,“ napísal exdiplomat na Twitteri.

Jednou z hlavných boľačiek Ukrajiny je vysoká miera korupcie, proti ktorej štát nevie zasiahnuť ani niekoľko rokov od pádu režimu Viktora Janukovyča. V rebríčku organizácie Transparency International jej patrí nepríjemné 131. miesto medzi 176 štátmi.

Otáľanie alebo slabý postup proti úplatkárstvu je živná pôda pre hlasy, ktoré tvrdia, že na Ukrajine vznikla nová generácia korupčníkov, ktorí si privlastňujú imidž proeurópskych politikov. Hrá to do kariet Rusku, ktoré si neželá vidieť svojho suseda ani v NATO, ani v EÚ.

Kyjev zvlášť čelí kritike pre neochotu zriadiť jednoznačne nezávislý protikorupčný súd. "Ukrajina by ho mala vytvoriť, aby zaručila, že rodinkárstvo a pravidlo ruka ruku umýva nemajú miesto v tom, ako je vykonávaná spravodlivosť,“ zdôrazňuje šéf tejto organizácie José Ugaz.

Prezident Petro Porošenko medzi európskou a ukrajinskou vlajkou. Presadzuje referendum nielen o členstve v EÚ, ale aj o vstupe do NATO. Autor: SITA/AP, Virginia Mayo

Poukazuje pritom na podozrivo pomalú justíciu vo vážnych kauzách – súdy sa totiž vôbec ešte nezačali zaoberať 26 z 86 prípadov, ktoré uzavreli protikorupční vyšetrovatelia. (Mimochodom, o neutešenom stave napovedá to, že keď bol konkurz na nových členov najvyššieho súdu, viacerí kandidáti podľa mimovládok nielenže niektorými rozsudkami porušili základné ľudské práva, ale tiež nedokázali dôveryhodne preukázať pôvod svojho majetku.)

Chabé výsledky protikorupčného ťaženia si všíma aj denník Washington Times. Napísal, že diplomati EÚ a USA pôsobiaci v Kyjeve sú sklamaní. "Antikorupčné snahy sú na pokraji kolapsu,“ uviedol komentátor Todd Wood, podľa ktorého to vyzerá na návrat k sovietskym manierom, pričom pripomína, že nijakého vysokopostaveného predstaviteľa vládnej garnitúry doteraz neuznali za vinného na základe obžaloby z korupčných skutkov.

Agentúra Reuters jasne naznačila, že Porošenko letel na nedávny summit EÚ s krajinami Východného partnerstva s vedomím, že si vypočuje aj ostré slová. (Ešte predtým predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker urgoval ukrajinského lídra, aby sa viac venoval potláčaniu korupcie.)

Prezident hovorieva, že od jeho príchodu k moci sa urobilo viac reforiem ako za 24 rokov, čiže od vzniku samostatnej Ukrajiny, ale v Bruseli sa nepozerajú cez ružové okuliare. "Pred rokom veci vyzerali sľubne, ale teraz sa vracajú nekalé záujmy,“ poznamenal pre Reuters nemenovaný predstaviteľ z EÚ, podľa ktorého Ukrajina nemôže v danej situácii očakávať nalievanie peňazí z tokov únie.

Porošenko sa v roku 2019 chystá obhajovať kreslo hlavy štátu. Majdan, ktorý bol reakciou na znechutenie z Janukovyča, však nevystriedalo nadšenie. "Popularita Porošenka klesla tak, že ho schvaľuje 17 percent Ukrajincov, 75 percent je nespokojných s jeho výkonom,“ upozorňuje analytické centrum Carnegie. Nie je to však žiadna voda na mlyn opozície, pretože až 80 percent obyvateľov si myslí, že "štát sa nachádza v chaose“.