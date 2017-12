Peskov: Rozhovor Kisljaka s Flynnom rozhodovanie Kremľa neovplyvnil

V Moskve to novinárom povedal prezidentský hovorca Dmitrij Peskov. Flynn sa minulý týždeň priznal, že o obsahu svojich rozhovorov s Kisljakom vyšetrovateľom FBI klamal.

Koncom minulého decembra mal Flynn podľa poznatkov FBI v telefonáte s ruským veľvyslancom žiadať Moskvu, aby reagovala zdržanlivo na protiruské sankcie, ktoré v závere svojho mandátu vyhlásil bývalý prezident USA Barack Obama.

Jeho žiadosť, zdalo sa, bola úspešná, pretože Rusko na sankcie recipročne neodpovedalo. V januári Flynn vyšetrovateľom FBI povedal, že si na obsah rozhovoru nespomína. Minulý týždeň sa priznal, že nehovoril pravdu.

Peskov: Putin sa rozhodol sám

„Príkaz (nereagovať na Obamove sankcie) vydal Putin, bolo to len jeho rozhodnutie a žiadne žiadosti alebo odporúčania na ne nemohli mať vplyv,“ povedal v pondelok Peskov. „Prezident sa rozhoduje absolútne samostatne a riadi sa, ako mnohokrát povedal, výhradne národnými záujmami Ruska,“ dodal s tým, že informácie, ktoré Putin od veľvyslancov dostáva, sa „nikoho netýkajú“.

Flynn podľa Peskova nemohol Kisljaka o nič žiadať a jeho prosby sa tým skôr nemohli k ruskému prezidentovi dostať. „Je to úplne absurdné,“ konštatoval ruský hovorca.

FBI obvinila Flynna z klamania úradov, čo je federálny zločin so sadzbou do piatich rokov väzenia. Kauza je súčasťou širšieho vyšetrovania údajného ruského zasahovania do minuloročných amerických prezidentských volieb. Moskva opakovane odmieta, že by sa niečoho podobného dopustila.

Americký prezident Donald Trump sa pre kauzu svojho bývalého poradcu Michaela Flynna „cíti zle“. Povedal to novinárom v Bielom dome. Obvinenie Flynna zo lži prirovnal k prípadu svojej protikandidátky v prezidentských voľbách Hillary Clintonovej, ktorá podľa neho vlani vyšetrovateľom FBI „veľakrát klamala“ a vyviazla bez trestu. Podľa agentúry Reuters žiadne dôkazy o klamstvách Clintonovej neexistujú.

Trump sa domnieva, že FBI sa voči Flynnovi chová nespravodlivo. Poukázal na údajnú analógiu s Clintonovou, ktorá vlani v júli zodpovedala na otázky vyšetrovateľov ohľadom využívania súkromného mailu na služobné účely. FBI vtedy označila jej správanie za nezodpovedné, dôvod na stíhanie ale nenašla.

Trump novinárom povedal, že správanie Clintonovej pri výsluchu vlani v júli „bola neuveriteľná záležitosť, akú svet nevidel“. Podľa Reuters ale neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by Clintonová vtedy nehovorila pravdu. „Klamala mnohokrát a nič sa jej nestalo. Flynn zaklamal a vyzerá to, že mu zničili život. Veľmi nespravodlivé,“ poznamenal prezident.