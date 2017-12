Strany presadzujúce nezávislosť by vo voľbách nemali získať väčšinu

Po predčasných voľbách do katalánskeho regionálneho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 21. decembra, by mali strany, ktoré presadzujú nezávislosť Katalánska, stratiť parlamentnú väčšinu. Ukazuje to prieskum, ktorého výsledky v pondelok v Madride zverejnil španielsky vlády inštitút na prieskum verejnej mienky CIS. Tri katalánske politické strany, ktoré sa zasadzujú za nezávislosť tohto regiónu od Španielska, by podľa tohto prieskumu mali v novom parlamente disponovať 66 alebo 67 kreslami, zatiaľ čo doterajšom mali väčšinu 72 z celkového počtu 135 poslancov.

Telefonický prieskum prebiehal od 23. do 27. novembra na vzorke 3000 obyvateľov Katalánska.

Predčasné voľby v Katalánsku vyhlásil španielsky premiér Mariano Rajoy po tom, ako rozhodol o rozpustení doterajšieho katalánskeho zákonodarného zboru. Týmito krokmi reagoval na katalánske referendum o samostatnosti, ktoré sa konalo 1. októbra, a na následné vyhlásenie nezávislosti katalánskym parlamentom. Referendum aj vyhlásenie parlamentu Madrid vyhlásil za nelegálne a neplatné.

Proti mnohým účastníkom referenda nečakane tvrdo zasiahli španielski policajti, ktorí následne pozatýkali aj najvýznamnejších politických predstaviteľov Katalánska, okrem tých, ktorým sa podarilo utiecť do Belgicka.