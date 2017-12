Trump sa opäť postavil za Moora obvineného zo sexuálneho obťažovania

„Odmietanie demokratov dať aspoň jediný hlas rozsiahlym daňovým škrtom je dôvod, prečo potrebujeme, aby republikán Roy Moore vyhral v Alabame,“ napísal na svojom twitteri Trump. Dodal, že jeho hlas republikáni potrebujú, aby zastavili kriminálnikov, nelegálne prisťahovalectvo, postavili múr na hraniciach s Mexikom či posilnili armádu.

Krátko po Trumpovom tweete Moore na twitteri prezidentovi poďakoval. „Vďačný za podporu prezidenta Trumpa,“ napísal Moore s tým, že sa už nemôže dočkať, až prezidentovi začne pomáhať s jeho agendou.

Následne hovorca Bieleho domu Raj Shah oznámil, že Trump Mooreovi tiež telefonoval. „Prezident kampaň sudcu Moora podporil,“ dodal Shah.

Obvinili ho dve ženy

Doplňujúce senátne voľby v Alabame sú pre republikánov citlivé témy, pretože v prípade víťazstva demokrata Dougha Jonesa by Trumpova strana prišla v 100-členném Senáte o jeden mandát, čo by jej väčšinu znížilo na 51 senátorov. Kvôli svojej afére Moore v tradične republikánskej Alabame prišiel o podporu veľkej časti verejnosti a s Jonesom by nakoniec mohol podľa prieskumov prehrať.

Trump počas republikánskych primárok, v ktorých strana kandidáta do Senátu vyberala, podporoval Mooreovho rivala a favorita republikánskeho establishmentu Luthera Stranga. V novembri sa však za Moora postavil s tým, že si neželá, aby sa do Senátu dostal liberál Jones. Prezident v tejto súvislosti tiež vyhlásil, že Moore všetky obvinenia popiera.

Na svojej nevine Moore trvá, hoci dve ženy vypovedali, že asi pred 40 rokmi, keď mali 14 a 16 rokov, je teraz sedemdesiatročný Moore obchytkával a pokúsil sa ich zviesť. Jedna zo žien uviedla, že sa správal násilnícky, zamkol ju v aute a že sa vtedy bála, že ju znásilní. Moore, ktorý je známy pre svoje ultrakonzervatívne postoje a ako vyhlásený odporca homosexuálnych zväzkov, v minulosti pôsobil ako vysoko postavený sudca a prokurátor.